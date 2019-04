Bredase buurtbewoners vermoeden wel wie erachter zit: ‘Iemand vastbinden en in brand steken – waarom zo gruwelijk?’

‘Het is net een horrorfilm’, vertellen meerdere buurtbewoners dinsdagmiddag voor het rood-witte politielint aan de Sparrenweg in Breda. Ze kunnen zich nog enigszins voorstellen dat een zakelijke ruzie zo uit de hand loopt ‘dat je iemand door z’n kop schiet’. Maar iemand vastbinden op een stoel, met benzine overgieten en in de fik steken? ‘En er dan ook nog rustig een pilsje bij drinken, terwijl Ed al in brand stond? Dan ben je toch helemaal gestoord. Waarom zo gruwelijk? Wat vreselijk om zo aan je eind te komen.’

Brandweermannen maandagavond aan het werk bij de garagebox in Breda waar de 49-jarige man in brand was gestoken. Beeld ANP

Terwijl de politie nog op zoek is naar drie daders, weten de buurtbewoners al wie de hoofddader is: Janie H. (51), een kamper met een crimineel verleden en voormalig compagnon van autohandelaar Ed (49). Ze waren vrienden en samen hadden ze een handelsonderneming gespecialiseerd in Fiats 500 opgericht – in de naam hadden ze zelfs de beginletters van hun zonen verwerkt.

Maar enkele jaren geleden wilde Janie de zaak verkopen, Ed niet. De twee raakten gebrouilleerd en Janie eiste zijn geld terug, naar verluidt een paar ton. Twee jaar geleden reed Janie al eens met een granaat, acht brandbommen en een pistool plus 44 kogels naar een andere autogarage van Ed, elders in de stad. Ter plekke belde hij de politie: ‘Kom, anders blaas ik me op.’

Het was een wanhoopsdaad, vertelde hij aan de rechtbank. Hij zat psychisch in de knoop en voelde zich door iedereen belazerd. De rechter veroordeelde hem een jaar geleden tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden. Eerder had hij al enkele jaren vastgezeten voor onder meer een schietincident.

Analfabeet

Begin 2017 plaatste hij een filmpje op Facebook, waarin hij uitgebreid zijn beklag deed over een aantal vrienden die hem financieel gedupeerd zouden hebben. Het jaar daarvoor verscheen zelfs een boek over zijn bewogen leven, vol geweld, alcohol en drugs: Jongen van de Straat. Hij had het laten schrijven door een student journalistiek – Janie zelf is analfabeet.

In Tuinzigt, de Bredase volkswijk net buiten het centrum, weten ze het dinsdagmiddag zeker: Janie zit achter de gruwelijke aanslag. Want Ed heeft het zelf verklaard, toen hij brandend naar de overburen liep en onder de douche stapte. Hij heeft later ook in het ziekenhuis nog een verklaring aan de politie kunnen afleggen, voordat hij dinsdagmorgen aan zijn verwondingen bezweek.

‘Hij was voor 85 procent verbrand’, zeggen buurtbewoners. Hij was aanvankelijk nog ‘vrij helder’ en kon met een krakend stemmetje nog iets zeggen. ‘Maar toen zijn zoon Ramon maandagavond aankwam, herkende hij zijn vader al nauwelijks meer, zo verbrand was hij’, aldus een vriend van de familie.

Dit is wat er volgens meerdere buurtbewoners op maandagavond is gebeurd: eerst kwamen twee mannen met een Limburgs accent langs in de autozaak van Ed, gevestigd in een paar garageboxen en een wat groter gebouw daarachter, middenin een woonwijk. Ze zouden auto-onderdelen willen kopen.

Biertje

Volgens de buurtbewoners overmeesterden ze Ed, eisten geld en bonden hem met ducttape en tiewraps vast aan een stoel. Toen verscheen Janie ten tonele. De twee anderen vertrokken, Janie overgoot Ed met een brandbare stof en stak hem in brand. Hij zou zelfs een biertje hebben gedronken terwijl het slachtoffer al in brand stond. Vervolgens is Janie met de auto van Ed door de garagedeur naar buiten gereden en op de vlucht geslagen. Toen pas merkte de buurt dat de autozaak in lichterlaaie stond.

Ed zelf wist zich te bevrijden uit de smeltende plastic bindsels waarmee hij was vastgebonden. Hij liep brandend de straat op en strompelde bij de overburen op nummer 23 zelf naar de douche boven.

Volgens de politie kregen de hulpdiensten rond 21.15 uur een melding van een brand aan de Sparrenweg, waarbij de melder ook sprak van ‘een bom’. Mede daarom rukten de politie, brandweer en ambulancedienst met groot materieel uit. Van een bom bleek echter geen sprake – vermoedelijk had de 112-beller daarmee de klap bedoeld die werd veroorzaakt toen de hoofdverdachte met de auto door de garagedeur reed.

‘Het slachtoffer stond inmiddels bij buurtbewoners onder de douche’, aldus een politiewoordvoerder. ‘Hij was aanspreekbaar en is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Rotterdam. De man heeft in het ziekenhuis aan agenten nog een verklaring kunnen afleggen en is in de loop van de ochtend overleden.’

Volkswagen Caddy

De politie bevestigt dat er sprake zou zijn van drie daders, van wie er ‘één na het incident is weggereden in een vermoedelijk grijze Volkswagen Caddy’. In het persbericht geeft de politie ook het kenteken van die auto en waarschuwt: ‘Ziet u het voertuig, onderneem dan geen actie, maar bel direct 112.’

Dinsdagmiddag komt burgemeester Paul Depla bij de plaats delict kijken, wanneer het onderzoek nog in volle gang is. Hij praat ook met buurtbewoners. ‘Schokkend’, noemt hij de gebeurtenissen. ‘Vooral als je bedenkt hoe gewelddadig dit incident is geweest. Het moet vreselijk zijn geweest voor het slachtoffer. Onbeschrijflijk.’

De overleden garagehouder was geliefd in de buurt – een stille tocht is al in voorbereiding. Tegen het begin van de avond maakt de politie bekend dat één van de verdachten zich heeft gemeld op het politiebureau en is aangehouden: ‘Een 51-jarige Bredanaar, inclusief de gezochte auto.’