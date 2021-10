Bredase advocaat verliest kort geding tegen de staat, coronapas blijft

Beveiligers van café het Plein in Rotterdam checken bij bezoekers of ze een coronapolsbandje of de app CoronaCheck hebben. Beeld ANP

Niet rechtmatig

De invoering van het coronatoegangsbewijs is niet onrechtmatig, zo oordeelde de voorzieningenrechter. ‘Onwettig, strafbaar en discriminerend', zo duidde het team van advocaat Bart Maes de pas tijdens de zitting vorige week dinsdag: maar daarin gaat de rechter niet mee. Volgens Maes zouden we ons in ‘het staartje van de pandemie’ begeven en leidt de coronapas onnodig tot polarisatie en zelfs segregatie. Ook zou de pas volgens Maes, zelf ongevaccineerd, niet het gewenste effect sorteren. ‘Heeft dit ding met het oog op besmetting nut? Het antwoord is: nee.’

In het schriftelijke vonnis oordeelt de rechter anders: het coronatoegangsbewijs mag toegepast blijven worden. Dit is niet in strijd met het discriminatieverbod en er bestaat een wettelijke grondslag voor de maatregel. De rechter benoemt eveneens als uitgangspunt dat de rechter zich terughoudend moet opstellen bij de beoordeling van nieuwe maatregelen.

Ook heeft de staat volgens de rechter op redelijke en begrijpelijke wijze uitgelegd dat er nog steeds noodzaak is om coronamaatregelen te treffen om verspreiding van het virus te voorkomen. En dus blijft de coronapas verplicht voor toegang tot horeca- en cultuurgelegenheden. Dat houdt in dat voor een bezoek aan het restaurant of theater men een volledige vaccinatie, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag van niet ouder dan 24 uur moet kunnen overleggen.

Apartheidspas

De toon van Maes, die zichzelf op Twitter ‘rechts conservatief’ noemt en veel berichten van FvD-leider Thierry Baudet deelt, was tijdens de zitting vorige week provocerend. Zo stelde hij dat de coronapas al is ‘omgedoopt tot apartheidspas’. Verder wenste hij Hugo de Jonge geen ‘minister’ te noemen, hij zou deze titel onwaardig zijn. Wel noemde hij hem ‘mediageil, weerzinwekkend en een enge man’. De rechter verzocht hem tot tweemaal toe om op zijn woorden te letten.

Eerder had het team van Maes al geprobeerd om de rechter te wraken. De rechter werkte in het verleden in een klachtencommissie van een GGZ-instelling waardoor haar onpartijdigheid volgens Maes door ‘verwevenheid met de gezondheidssector’ in het geding was. De rechter merkte op dat ze gedurende twintig jaar werkzaamheid als rechter nog nooit in de wrakingskamer had gestaan. De voorzitter van de wrakingscommissie oordeelde dat het ‘argument dat de rechter bij de GGZ heeft gewerkt en dat de GGD prikken zet’ onvoldoende was om te wraken.

Maes kondigde gisteren op Twitter — zonder de uitslag te weten — al aan op 22 oktober opnieuw een kort geding aan te spannen, ditmaal ‘tegen’ De Jonge. Als reden gaf hij de ‘onophoudelijke leugens en het verspreiden van desinformatie en nepnieuws’.