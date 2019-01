Brazilië zet leger in om onrust in noordelijke provincie te beteugelen

De geweldsgolf is is volgens de regering het gevolg van boze criminele bendes. Nu de nieuwe regering het toezicht op lokale gevangenissen verscherpt, onder meer door bendeleden niet meer bij elkaar op de afdeling te plaatsen, zijn de bendes bang dat zij het overwicht achter de tralies zullen verliezen. Zo wordt sinds kort ook het signaal van mobiele telefoons geblokkeerd in de gevangenissen. In Brazilië zitten meer dan 700.000 mensen achter de tralies. Het land heeft na de VS en China de grootste gevangenispopulatie ter wereld.

De soldaten gaan onder meer bussen bewaken, zodat die weer kunnen gaan rijden. Naast Fortaleza worden in tien andere steden ook militairen ingezet. De onlangs geïnstalleerde rechtse president Jair Bolsonaro (63) beloofde in zijn verkiezingscampagne hard op te treden tegen criminaliteit. Hij is volgens de BBC blij met het besluit van Justitieminister Sergio Moro om militairen naar Ceará te sturen. Bolsonaro is zelf voormalig militair.

