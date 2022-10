Brazilië staat een spannende maand te wachten: Bolsonaro en Lula gaan nek aan nek

De verkiezingsstrijd in Brazilië is verre van beslecht. De linkse oud-president Lula da Silva behaalde zondag 48 procent van de stemmen, de radicaal-rechtse president Jair Bolsonaro 43 procent. Op 30 oktober volgt de beslissende ronde.

Tranen vullen de ogen van van Raquel Barbosa, 28 jaar oud, publicist van beroep. De eerste verkiezingsronde zit erop en het resultaat valt haar vies tegen. Ze draagt een rood petje op haar blonde haren, met de opdruk: ‘Make Lula president again.’ Haar held was het twee keer eerder, twee aaneengesloten termijnen van 2003 tot 2010. Zondagochtend werd Barbosa wakker met angst en hoop. ‘Ik huil al twee dagen, zo bang ben ik.’ Met lood in de schoenen ging ze stemmen, hopend dat de avond verlossing zou brengen. Maar daar zijn weer die tranen. ‘Bolsonaro kan nog steeds winnen. Het is bizar.’

Barbosa is een van enkele duizenden Lula-aanhangers die zich deze avond verzamelden op de Avenida Paulista in het hart van miljoenenstad São Paulo. Daar had het Lula-feest moeten losbarsten. Maar Luiz Inácio da Silva, de voormalig president die met overmacht zou gaan afrekenen met de conservatieve populist Bolsonaro, kan de gedrukte sfeer op de brede boulevard slechts een beetje verlichten. ‘Al mijn verkiezingen won ik in twee rondes’, sust hij, zijn hese stem raspend door de speakers. ‘Morgenochtend gaat de campagne verder.’

Terwijl Lula na zijn korte peptalk vertrekt en vervolgens ook zijn aanhangers afdruipen, beantwoordt president Bolsonaro in hoofdstad Brasilia kort een paar vragen van journalisten. Hij haalde zondag weliswaar niet de meeste stemmen, maar wel zijn gelijk. ‘We hebben vandaag de leugens verslagen’, zegt hij. ‘Peilingen gaven hem (Lula, red.) 51 procent en mij 30 en nog wat. Het verschil is 4.’ In werkelijkheid is het verschil 5 procentpunt, 48,4 procent voor Lula, 43,2 voor Bolsonaro, maar de strekking klopt, vrijwel alle peilingen hebben de achterban van de president enorm onderschat. Rechts Brazilië is springlevend, 51 miljoen Brazilianen stemden op Bolsonaro.

Fraude-aantijging

De president neemt zondagavond genoegen met de winst op de peilingen en rept niet over fraude. Hij heeft ook om een andere reden een veel minder slechte avond dan waar hij zich met zijn fraude-aantijging tegen had ingedekt. Brazilië stemde niet alleen op presidentskandidaten, maar koos ook nieuwe parlementariërs, deelstaatgouverneurs en tal van lokale volksvertegenwoordigers. En ook die resultaten tonen dat (radicaal) rechts de komende jaren een factor van belang blijft in de Braziliaanse politiek.

Als Lula zijn voorsprong in de tweede ronde weet te verzilveren, komt hij tegenover een rechtser parlement te staan dan dat waar Bolsonaro de afgelopen jaren zaken mee moest doen. Bolsonaro’s Liberale Partij scoorde beter dan Lula’s Arbeiderspartij. Tal van conservatieve ministers uit Bolsonaro’s regering worden senator of Kamerlid. Ook zijn oud-minister van justitie, de voormalige onderzoeksrechter en corruptiebestrijder Sergio Moro – die in 2018 Lula veroordeelde voor corruptie – krijgt een zetel in het parlement. In Rio de Janeiro won Bolsonaro’s geestverwant Claudio Castro het gouverneurschap.

Kussende Lula-aanhangers in São Paulo, blij met de voorsprong die hun leider heeft. Beeld Nicola Zolin

De extreem-rechtse politicus bewees zondag dat zijn geluid nog steeds grote weerklank vindt, ook na de wilde rit van de afgelopen vier jaar. Hij verzette zich in die periode tegen coronamaatregelen, traineerde de aanschaf van vaccins, riep de Amazone uit tot wingewest, vulde zijn regering met militairen en evangelisten, versoepelde wapenwetten en hakte verbaal keer op keer in op het hooggerechtshof en het electoraal hof, de instituties die de jonge Braziliaanse democratie stutten. Toch blijft Bolsonaro het volk verleiden met die heilige drie-eenheid: God, familie en vaderland.

Ten diepste verdeeld

Bolsonaro presteerde niet alleen beter dan recente verkiezingspeilingen, hij logenstrafte ook de lage populariteitscijfers, die al naar zo’n 30 procent waren gezakt voordat Lula anderhalf jaar geleden terugkeerde in de politieke arena. De resultaten van zondag tonen een land dat ten diepste verdeeld is. Lula, de anti-Bolsonaro, is voor velen niet de gedroomde redder. Bolsonaro, de anti-Lula, is voor velen niet de duivel die moet worden uitgedreven.

De Bolsonaro-liefde en het anti-Lula-sentiment zijn nog steeds groot in het land van 212 miljoen inwoners. Lula was tijdens zijn eerste termijnen ongekend populair als de linkse president die de economie deed opbloeien en met succes armoede en honger bestreed. Maar onder zijn opvolger Dilma Rousseff stortte zijn partij in elkaar onder het gewicht van het grootste corruptieschandaal uit de Braziliaanse geschiedenis. In 2017 werd ook Lula veroordeeld in een omstreden proces. Tijdens verkiezingen het jaar erop zat hij in de gevangenis.

Begin 2021 vernietigde het hooggerechtshof zijn vonnis en keerde hij terug in de politieke arena. Onmiddellijk gold hij in de peilingen als de enige kandidaat die Bolsonaro zou kunnen verslaan. Maar het resultaat van zondag onthult niet alleen dat Bolsonaro taaier is dan vermoed, maar ook dat Lula kwetsbaarder is dan verwacht.

Dreiging van geweld

Die realisatie gaat zondagavond als een rilling door de Lula-stemmers in São Paulo. Wanneer Lula is vertrokken, staat aanhanger Barbosa nog met een biertje in de ene hand en peuk in de andere de balans te zoeken in haar emoties, de ontreddering op het gezicht. ‘Bizar’, zegt ze meermaals. ‘Ik heb familieleden zien sterven omdat er nog geen vaccinaties waren.’ Lula is het antwoord op Brazilië’s problemen, stelt ze. Maar of op 30 oktober de meeste van haar landgenoten dat met haar eens zijn, moet nog maar blijken. ‘Bolsonaro heeft al eens eerder gewonnen’, herinnert ze zich.

De verkiezingsuitslag na het tellen van 95,56 procent van de stemmen in de officiële app. Beeld Nicola Zolin

Dus gaat ze met dezelfde angst waarmee ze opstond terug naar huis. Het is angst die is ingegeven door de dreiging van geweld die boven de verkiezingen hangt en voorlopig niet zal wijken. Het is angst voor de meest extreme aanhangers van de radicaal-rechtse president Bolsonaro, die de afgelopen maanden al toonden tot geweld in staat te zijn. Drie keer doodde een Bolsonaro-volger een Lula-aanhanger. De vraag is wat nog kan volgen. Feit is dat Bolsonaro, met het Trump-script in de hand, alles in stelling heeft gezet voor een explosieve ontknoping in het geval hij door Lula wordt verslagen.

Al meer dan een jaar ondermijnt de president het vertrouwen in het elektronisch stemsysteem waarmee Brazilië al een kwarteeuw zijn politici kiest. Zijn verlies zou maar één ding kunnen betekenen: fraude. Een van Bolsonaro’s zonen was op 6 januari in Washington toen daar woedende Trump-aanhangers het Capitool bestormden. De kans dat een dergelijk scenario zich herhaalt in Brazilië is groot, zegt Paulo Vannuchi (72), voormalig minister voor mensenrechten in de regeringen van Lula.

De gekte van Trump

Een dag voor de verkiezingen bezoekt Vannuchi in het centrum van São Paulo een laatste campagne-evenement van zijn voormalige baas. ‘Niemand weet of Bolsonaro de resultaten gaat accepteren’, zegt de oud-minister, gekleed in een rode trui en met Lula-sticker op de borst. ‘Of dat hij zijn volgers gaat oproepen tot het gebruiken van geweld. Die gekte van Trump en diens aanhangers zit in Bolsonaro’s hoofd.’

Maandag zullen de ogen gericht zijn op de twee politici wier bijrol in deze verkiezingen een hoofdrol dreigt te worden. In het gat tussen Lula en Bolsonaro bevinden zich de centrum-kandidaat Simone Tebet en de centrum-linkse kandidaat Ciro Gomes. Zij weigerden hun plek in een strijd die in alle opzichten een tweestrijd was geworden bij voorbaat op te geven. Opgeteld kregen ze 7 procent van de stemmen. Hun kiezers kunnen Lula het laatste zetje geven of, met een grotere inspanning, Bolsonaro naar de 50 procent duwen. De verwachting is dat ze komende dagen een kant zullen kiezen. Zondagavond lieten ze zich er nog niet over uit.

Gespannen gezichten van aanhangers van Lula op de Avenida Paulista in São Paulo. Beeld Nicola Zolin