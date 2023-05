Brazilië reageert fel op racisme tegen Real-voetballer Vinícius die stelt dat dit ‘normaal’ is in La Liga

Real Madrids Vinícius Júnior verlaat het veld in Mestalla, het stadion van Valencia. Beeld AFP

De wedstrijd van Real Madrid tegen Valencia, afgelopen zondag, werd tijdelijk stilgelegd omdat supporters van laatstgenoemde club de speler racistisch bejegenden. Zo scholden ze hem massaal uit voor ‘aap’. Vervolgens raakte de zichtbaar getergde Vinícius in de blessuretijd van de chaotische wedstrijd betrokken bij een opstootje tussen meerdere spelers.

Een speler van Valencia greep hem vanachter vast bij zijn keel met een wurggreep, waarop Vinícius een tik uitdeelde. Hij kreeg rood voor die actie en moest het veld verlaten, waarbij hij cynisch applaudisseerde voor de scheidsrechter.

Bittere reactie

Het is bepaald niet voor het eerst dat Vinícius met racisme uit het publiek te maken krijgt. ‘Racisme is normaal in La Liga’, schrijft hij in een bittere reactie op Instagram. Hij beticht de Spaanse competitie ervan het probleem niet aan te pakken.

Dat verwijt klinkt ook in zijn thuisland Brazilië, onder meer bij de regering. ‘Het gedrag van de Spaanse autoriteiten en de voetbalorganisaties is crimineel’, stelde minister van Mensenrechten Silvio Almeida op Twitter. ‘Ik sta aan je zijde om te zorgen dat zij die je aanvielen verantwoordelijk worden gehouden, maar ook diegenen die stil blijven.’

President Lula da Silva vroeg de Fifa en de Spaanse competitie om maatregelen te nemen ‘opdat we niet toestaan dat racisme en fascisme het overnemen’ in het voetbal. ‘Het is onrechtvaardig dat een jongen die uit de armoede opklimt tot een van de beste voetbalspelers ter wereld (...) in elk stadion waar hij komt, wordt beledigd.’

Roep om maatregelen

Afgezien van alle Braziliaanse prominenten die zich ontzet toonden, spraken ook meerdere voetbalclubs hun steun uit voor Vinícius. ‘Hoelang moeten we nog vechten voor concrete en efficiënte maatregelen op en buiten het veld’, vroeg Ednaldo Rodrigues, voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond, zich af.

De burgemeester van Rio de Janeiro deelde op Twitter een sneer uit naar Javier Tebas, de baas van La Liga. Die hekelde de beschuldiging van Vinícius dat de competitie geen maatregelen tegen racisme zou nemen en wees erop dat de voetballer niet was komen opdagen bij gesprekken over de aanpak van het probleem. ‘Wil je het slachtoffer de schuld geven, idioot’, reageerde de burgemeester hierop.

La Liga verdedigde zich in een reactie door te stellen dat het al jaren tegen racisme strijdt. De competitie zegt proactief te handelen en de afgelopen twee seizoenen negen klachten te hebben ingediend bij de Spaanse autoriteiten vanwege incidenten rond de voetballer.

Zo doet de Spaanse politie onderzoek naar een pop met het shirt van Vinícius die afgelopen januari aan een brug werd opgehangen nabij de trainingsvelden van Real Madrid. Ook nu vraagt La Liga beelden op van de wedstrijd en roept supporters op informatie in te sturen om daders te kunnen identificeren.