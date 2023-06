Brazilië onderschept enorme partij haaienvinnen: zo’n tienduizend haaien werden gedood

Vinnen van de beschermde walvishaai op een markt in de Chinese plaats Guangzhou, waar ze ongeveer 644 euro per kilo kosten. Beeld Paul Hilton / EPA

Volgens milieubeschermingsdienst Ibama zijn voor de partij haaienvinnen 4.400 blauwe haaien en 5.600 kortvinmakreelhaaien gedood. Deze laatste haaisoort werd in mei nog op de Braziliaanse lijst van bedreigde diersoorten geplaatst.

De gerichte jacht op haaien is verboden in Brazilië. De haaien die illegaal worden gevangen gaan een wrede dood tegemoet nadat hun vinnen zijn afgesneden. Ze worden door de vissers direct weer in zee gegooid, waarna ze doodbloeden of verdrinken.

De actie tegen de twee bedrijven die achter de vangst zitten, maakt deel uit van het beleid van de nieuwe, linkse regering om illegale visserij harder aan te pakken. President Luiz Inácio Lula da Silva en zijn kabinet hebben prioriteit gemaakt van de bescherming van de natuur en de aanpak van de illegale handel en stroperij.

Onder zijn rechtse voorganger Jair Bolsonaro kwamen het toezicht en de controletaken van overheidsdiensten zoals Ibama juist onder druk te staan. ‘Deze actie is zeer symbolisch omdat het de terugkeer van Ibama symboliseert bij de bescherming van het zeemilieu en de aanpak van de illegale vishandel’, aldus Ibama-topfunctionaris Jair Schmitt.

Shark finning is a horrendous act involving cutting off a shark's fins while still alive. The shark is then dumped back into the ocean. Unable to swim, it either drowns or bleeds to death. To learn what Sea Shepherd is doing about this, go here: https://t.co/wBrBOG9W33 #SharkWeek pic.twitter.com/v0I8FMdjJU — Sea Shepherd US (@SeaShepherdSSCS) 1 augustus 2019

Misbruik vergunningen

Het overgrote deel van de haaienvinnen – 27,6 ton – werd in beslag genomen bij een exportbedrijf in de deelstaat Santa Catarina. De rest, afkomstig van een ander exportbedrijf, kon nog op tijd worden opgemerkt door een team van Ibama op de internationale luchthaven van São Paulo. In het verleden werden ook grote partijen haaienvinnen en haaienvlees onderschept, maar nooit van deze omvang. Zo werd in 2012 een partij van zo’n acht ton in beslag genomen in de deelstaat Pará.

Volgens Ibama worden nog meer bedrijven verdacht van betrokkenheid bij de lucratieve handel in haaienvinnen, die als delicatesse gelden in China en andere Aziatische landen. De twee exportondernemingen die nu tegen de lamp zijn gelopen, misbruikten volgens de dienst vergunningen die ze hadden gekregen om andere vissen te vangen. Ook zouden ze voor het vangen van de haaien uitrusting hebben gebruikt die verboden is in de visserij.

Ibama apreende 28,7 toneladas de barbatanas de tubarão; segundo o órgão, essa é a maior apreensão em número de barbatanas já registrada no mundohttps://t.co/ByvAwVMrv4 — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) 19 juni 2023

Zeevogels gedood

Verder namen de bedrijven geen voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat zeevogels werden gedood of gevangen tijdens de jacht op de haaien. Onder deze vogels waren meerdere bedreigde soorten. Organisaties zoals Sea Shepherd, dat al jaren actie voert tegen de haaienjacht, vindt dat Brazilië en andere landen de handel in haaienvinnen moeten verbieden om de dieren beter te beschermen.

In 2021 concludeerden internationale onderzoekers dat meer dan driekwart van de haaien en roggen in oceanen met uitsterven wordt bedreigd. Sinds 1970 zou hun aantal met 71 procent zijn afgenomen.