Brazilië boekt nieuwe coronarecords, toch blijft het worstelen met de ernst van de pandemie

Graven in de Nossa Senhora Aparecida begraafplaats in Brazilië. Beeld AFP

De deelstaten eisen maatregelen van de federale overheid, maar president Jair Bolsonaro blijft de situatie bagatelliseren. ‘De media zaaien paniek’, beweerde hij woensdag. Brazilië telt inmiddels 257 duizend coronadoden en dagelijks komen daar tussen de 1.000 tot bijna 2.000 slachtoffers bij. Het zevendaagse gemiddelde ligt al sinds de tweede week van januari boven de duizend dagelijkse doden. Met de stijgende dodencijfers groeit ook de toch al immense kloof tussen lokale bestuurders en de federale overheid onder leiding van corona-ontkenner Bolsonaro.

Afgelopen maandag stuurde de Nationale Raad van Gezondheidsministers, het gezelschap van zorgbestuurders van de deelstaten, een brandbrief aan Bolsonaro. Brazilië beleeft zijn ergste momenten in de coronacrisis en alleen landelijke maatregelen kunnen een volledig instorten van het zorgsysteem voorkomen, stelt de brief. Het trage federale vaccinatieprogramma en de vooralsnog beperkte leveringen, bieden ‘helaas’ nog geen soelaas, schrijven de zorgministers. Tot nog toe is een kleine 1 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

Verbod op bijeenkomsten

Totdat grootschalige vaccinaties het tij keren, zijn grootschalige maatregelen nodig, stellen ze: een verbod op bijeenkomsten, inclusief kerkdiensten, alle scholen voorlopig dicht, een landelijke avondklok en het sluiten van kroegen en stranden. Het laatste dringende verzoek: ‘Een Nationaal Communicatieplan om de ernst van de situatie duidelijk te maken aan de bevolking.’

De brief leest als een wanhoopskreet, wellicht zelfs tegen beter weten in. Als er iets heeft ontbroken het afgelopen jaar is het een coherente communicatie vanuit de federale overheid. Braziliaanse media publiceerden een half jaar geleden nog volop lijstjes van Bolsonaro’s meest absurde uitspraken over het coronavirus afgezet tegen stijgende curves, maar zijn daar inmiddels mee gestopt.

Hadden ze nog lijstjes gemaakt, dan hadden ze daar woensdag de volgende uitspraak aan kunnen toevoegen: ‘Ze (de media, red.) zaaien paniek, hè?’, zei hij tegen aanhangers voor het presidentieel paleis in hoofdstad Brasília. ‘Het probleem is er, het spijt me. Maar jullie moeten niet in paniek raken. En blijf niet thuis. Want moeten mensen sterven van honger? Van depressie?’

Overbelasting ziekenhuizen

De overbelasting van de ziekenhuizen is in veel deelstaten al een feit. Lokale overheden voeren noodgedwongen nieuwe maatregelen in, tegen de wens van de president in, hopend de druk op de zorg iets te kunnen doen afnemen. ‘In grote delen van het land is de bezetting van IC-bedden vrijwel 100 procent’, meldt nieuwssite G1. De gouverneur van de zuidelijke deelstaat Rio Grande do Sul beschreef dinsdag in een tweet de situatie als volgt: ‘Terwijl in de rest van de wereld het aantal gevallen daalt, worstelen wij er nog steeds mee om onszelf te overtuigen van de ziekte.’

De situatie wordt erger voordat ze beter wordt, twitterde gouverneur Eduardo Leite. Hij sprak niet alleen de president aan, maar ook de Brazilianen zelf: ‘Pas op jezelf en houdt afstand van elkaar. Een decreet van de gouverneur is niet de oplossing. Alleen collectieve bewustwording helpt ons hier doorheen.’ Want hoewel het land wordt geleid door een van ’s werelds grootste corona-ontkenners, wordt de Braziliaanse omgang met de pandemie ook gekenmerkt door die collectieve worsteling uit Leites tweet.

De lokale zorgbestuurders wezen er in hun brief ook op: ‘Sociale interactie nam toe in verkiezingstijd (regionale verkiezingen in het najaar, red.), tijdens de eindejaarsfeesten, de zomerfeesten en carnaval.’ Vorige maand berichtten media nog hoe carnavalsgezelschappen ondanks het afgelaste feest toch bijeenkomsten en parades organiseerden. Sommige discotheken in Rio de Janeiro openden toch hun deuren voor duizenden feestgangers. Niet alleen de president is nog steeds niet onder de indruk van het hoge sterftecijfer.