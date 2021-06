Braziliaanse regering onder vuur vanwege corruptieverdenkingen rond vaccindeals

Minister van Gezondheid Marcelo Queiroga zet eerder deze maand hoogstpersoonlijk de eerste prik bij de start van een vaccinatiecampagne op het Braziliaanse eiland Paquetá. Beeld AFP

Dinsdag openbaarde een tussenhandelaar in de gerenommeerde krant Folha de São Paulo dat hoge ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid hem vroegen om een toeslag te rekenen op 400 miljoen AstraZeneca-vaccins: een steekpenning van 1 Amerikaanse dollar per dosis. Diezelfde dag schortte de overheid de aankoop van 20 miljoen doses van het Indiase Covaxin op, eveneens vanwege vermoedens van corruptie.

In het grootste land van Latijns-Amerika stierven reeds, volgens officiële cijfers, 516 duizend mensen aan corona. Wereldwijd tellen alleen de VS meer coronadoden. Al vijftien maanden beleeft Brazilië een tragische soap waarin de rechtse populist Jair Bolsonaro een dubieuze hoofdrol speelt: een van ontkennen, bagatelliseren, traineren en torpederen. Hoe dubieus de rol van de president precies is, blijkt sinds twee maanden vrijwel dagelijks in de verhoren van een parlementaire onderzoekscommissie, die het landelijke coronabeleid tegen het licht houdt.

De commissie onthulde al dat de federale overheid vorig jaar meermaals aanbiedingen van miljoenen coronavaccins had genegeerd, onder meer van de Amerikaanse producent Pfizer. De verhoren in het parlement bevestigden wat al was gebleken uit de schampere opmerkingen van Bolsonaro: dat de president niet geloofde in vaccinatie en geen haast had om ze in te kopen. Deze week kwamen daar twee nieuwe schandalen bovenop: de overheid die eerst vaccindeals weigerde, lijkt in tweede instantie geprobeerd te hebben een slaatje te slaan uit de aanschaf van de prikken.

Toeslag

Folha de São Paulo publiceerde dinsdag een interview met een farmaceut die in februari in onderhandeling was met het ministerie van Volksgezondheid over de verkoop van AstraZeneca-vaccins. Zijn bedrijf zou als tussenpersoon 400 miljoen doses kunnen leveren. Tot zijn verbazing wilde het hoofd inkoop van het ministerie met hem afspreken in een winkelcentrum. Daar werd hem gevraagd om een Amerikaanse dollar per dosis extra te rekenen. Woensdag meldde het ministerie in reactie op de berichtgeving dat de hoge ambtenaar op non-actief wordt gesteld. De parlementaire onderzoekscommissie heeft de farmaceut uitgenodigd om zijn verhaal vrijdag onder ede te herhalen.

De AstraZeneca-deal kwam uiteindelijk niet tot stand. Een andere vaccindeal staat sinds dinsdag op losse schroeven, eveneens omdat er vermoedens bestaan dat hoge ambtenaren zich wilden verrijken bij de aankoop van het Indiase vaccin Covaxin van producent Bharat Biotech. Dit schandaal kwam eind vorige week aan het licht toen een vertrouweling van president Bolsonaro tijdens een parlementair verhoor een boekje opendeed. De voormalige ambtenaar van Volksgezondheid had geweigerd te tekenen voor de aankoop van 20 miljoen vaccins tegen een bovengemiddeld hoge prijs. Tijdens het verhoor vertelde hij dat hij zijn vermoedens over corruptie had gedeeld met president Bolsonaro. Die zou hebben gezegd dat hij ervan afwist, maar er zijn vingers niet aan wilde branden.

Enkele parlementariërs uit de oppositie hebben inmiddels aangifte gedaan tegen de president. Het is niet voor het eerst dat Bolsonaro onderwerp is van een corruptieonderzoek. Rond de president en zijn zonen bestaan meerdere verdenkingen van corruptie, witwassen, machtsmisbruik en banden met criminele organisaties. Toch blijft Bolsonaro vooralsnog politiek staande, al groeit in de samenleving de roep om een afzettingsprocedure. Maar zo’n ‘impeachment’ is uiteindelijk een politieke keuze in een parlement waar vele belangen spelen. De president wordt onder meer in het zadel gehouden door een groot blok van beroepspolitici, het zogeheten centrão, die steun bieden in ruil voor invloed.