Braziliaanse president Bolsonaro: ik ben besmet met corona

Een dag eerder had Bolsonaro aangekondigd dat hij zich opnieuw zou laten testen. Hij kampte met vermoeidheid en zei 38 graden koorts te hebben. Eerder had de president zich al enkele keren laten testen nadat naaste medewerkers besmet bleken te zijn, maar die resultaten waren telkens negatief. De klachten zijn geweken, zei hij op dinsdag toen hij de uitslag van de test bekendmaakte. ‘Ik voel me perfect.’ Bolsonaro is na de Britse premier Boris Johnson en de Hondurese president Juan Orlando Hernández de derde regeringsleider die het virus heeft opgelopen.

De Braziliaanse president valt met zijn 65 jaar in de risicogroep, maar heeft in het verleden meermaals voorspeld dat het virus hem niet zal vellen. Zijn ‘atletische’ lichaam zou met gemak de ziekte overleven, zei hij in maart toen de eerste besmettingen in Brazilië werden vastgesteld. Bovendien zweert hij bij het omstreden malariamedicijn chloroquine dat door onder anderen zijn collega Donald Trump wordt aangeraden als wondermiddel tegen covid-19. Het slikken van chloroquine heeft niet kunnen voorkomen dat Bolsonaro het virus opliep. Tot nog toe ontbreken bewijzen voor de helende werking van het middel tegen het coronavirus.

Het nieuws van Bolsonaro’s positieve coronatest zal door veel Brazilianen met, zij het ongemakkelijk, leedvermaak zijn ontvangen. Weinig andere regeringsleiders hebben het virus zo gebagatelliseerd als de Braziliaanse president. Hij heeft de pandemie afgedaan als een complot van de media, het virus was slechts ‘een griepje’, lokale politici en deelstaat-gouverneurs die toch coronamaatregelen namen waren ‘criminelen’. In een maand tijd ontsloeg hij een minister van Volksgezondheid en vertrok de volgende vanwege onenigheid over het (gebrek aan) federaal coronabeleid.

Hij was geen ‘begrafenisondernemer’, zei Bolsonaro in reactie op journalistieke vragen over de duizenden doden. En bovendien was de dood ‘ieders bestemming’. De economie was belangrijker dan het volgens hem zwaar overtrokken virus. Terwijl de president de epidemie bleef wegwuiven trok corona in razend tempo door zijn land. Inmiddels zijn volgens de officiële cijfers ruim 65 duizend Brazilianen overleden aan covid-19 en ruim 1,6 miljoen mensen besmet geraakt. De werkelijke sterfte licht waarschijnlijk nog veel hoger. Brazilië telt na de Verenigde Staten de meeste coronadoden.

Ondanks een oplopende gezondheidscrisis en escalerende politieke crisis bleef de Braziliaanse president tijdens de coronamaanden op zondagen demonstraties van zijn achterban bezoeken. Hij begaf zich onder zijn fans zonder mondkapje, schudde handen en knuffelde met aanhangers. In opiniepeilingen verliest Bolsonaro gestaag steun onder de Braziliaanse bevolking, toch zou nog zo’n 30 procent van het electoraat hem steunen. De pro-Bolsonaro-rally’s worden bezocht door geharde aanhangers, conservatieve Brazilianen die actievoeren tegen het hooggerechtshof, het parlement en de media en oproepen tot een militaire coup onder leiding van hun rechtspopulistische held.

Bolsonaro’s positie is in korte tijd steeds wankeler geworden. Hij verloor veel (politieke) vrienden vanwege zijn totale corona-ontkenning en kwam vervolgens in nog zwaarder weer terecht toen zijn minister van Justitie opstapte en de president beschuldigde van machtsmisbruik. In opdracht van het Hooggerechtshof doet de federale politie onderzoekt naar de aantijgingen. De president zou hebben geprobeerd toegang te krijgen tot onderzoeken naar zijn van fraude verdachte zonen.