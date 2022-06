Braziliaanse politie vindt ‘menselijk materiaal’ in zoektocht naar Britse journalist en reisgenoot

Phillips en Pereira werden zondag tijdens een boottocht in het Braziliaanse Cachoeira voor het laatst gezien. Beeld AFP

Het beetje hoop dat de twee nog in leven zijn is daarmee nog verder afgenomen. Phillips en Pereira werden zondag voor het laatst gezien tijdens een boottocht op een reportagereis op de Amazone. Phillips werkte aan een boek en was daarvoor naar de grens met Peru gereisd, een gebied dat bekend staat om illegale houtkap, mijnbouw, drugshandel en illegale visserij.

Volgens de politie moeten de verantwoordelijken voor de verdwijning in die illegale kringen worden gezocht. Volgens getuigenverklaringen van inheemse activisten die meereisden, zou het tweetal voor zijn verdwijning met wapens zijn bedreigd. De twee hadden volgens The Guardian hun reis zorgvuldig gepland, en waren onderweg met een nieuwe boot, die ruim voldoende brandstof aan boord had. Ze werden zondag terugverwacht in Atalaia do Norte maar zijn daar nooit aangekomen.

Bloedsporen op vissersboot

De politie heeft dinsdag een lokale visser gearresteerd op wiens boot bloedsporen zijn gevonden. De visser, Amarildo da Costa de Oliveira, is de enige verdachte in de zaak, die in Brazilië tot grote opschudding heeft geleid. De politie reageerde aanvankelijk erg laks op berichten van de vermissing, en kwam pas na dagen in actie, onder druk van journalisten, mensenrechtenactivisten en beroemdheden onder wie de voetballegende Pelé.

Uiteindelijk werd een grootscheepse zoekactie op touw gezet, die geleid heeft tot de arrestatie, en na een week ook tot de ontdekking van het ‘menselijk materiaal’ op de rivier. Nog niet duidelijk is of het hier inderdaad gaat over de stoffelijke resten van de twee vermisten. De Braziliaanse autoriteiten zeggen nog steeds te hopen dat het tweetal nog in leven is. Inmiddels zijn 250 militairen en politiemannen ingezet, onder wie duikers en jungle-experts, voorzien van helikopters, boten en drones.

‘Gemarteld om een bekentenis af te dwingen’

De aanvankelijke onwil van de politie de verdwijning te onderzoeken, heeft binnen en buiten Brazilië veel vragen opgeroepen. Ook de arrestatie van de visser heeft tot twijfel geleid: zijn familie beweert dat hij is gemarteld om een bekentenis af te dwingen. Hij zou in het bezit zijn geweest van een illegaal vuurwapen met munitie, en meereizende inheemse activisten zouden hebben gezien hoe hij Phillips en Pereira had bedreigd. Het is bovendien nog steeds niet duidelijk of het bloed dat op zijn schip is aangetroffen daadwerkelijk mensenbloed is. De advocaat die hem aanvankelijk bijstond, heeft zich om onbekende redenen uit de zaak teruggetrokken.

Daarbij komt de onduidelijkheid over het ‘menselijk materiaal’ dat nu is gevonden, en waarover alleen bekendgemaakt is dat het voor onderzoek naar een laboratorium is gestuurd. De politie heeft dna opgehaald in de woningen van Phillips in Salvador en Pereira in Recife.

Dom Phillips (57) werkt als journalist en schrijver in Brazilië. Hij schrijft al jaren over geweld tegen de oorspronkelijke bewoners van het Amazonegebied, en heeft daarover onder meer verhalen gemaakt voor The Guardian en The New York Times. Hij was in het Amazonegebied voor een boek over duurzame ontwikkeling.

Pereira (41) geldt als een kenner van de regio en een beschermer van de rechten van de oorspronkelijke bewoners van het gebied. In de Vale do Javari-regio waar het tweetal verdween leven 26 inheemse stammen, waarvan er sommige zelden of nooit contact met buitenstaanders hebben gehad. Hun land wordt echter meer en meer bedreigd door jagers en door illegale boomkap en mijnbouw. Pereira was al eerder bedreigd vanwege zijn werk met de lokale bevolking, die hij hielp in hun strijd tegen de bedreiging van hun leefgebied.