Braziliaanse extreem-rechtse politicus verzet zich tegen aanhouding en bestookt politie met handgranaten

Beschadigde politieauto wordt weggevoerd bij het huis van Roberto Jefferson. Beeld REUTERS

‘Ik ga me niet overgeven’, zegt politicus Roberto Jefferson tegen de kijkers. Via sociale media doet de voormalig parlementariër zondagmiddag verslag van hoe de federale politie met een arrestatiebevel bij zijn huis arriveert in een stadje even ten noorden van Rio de Janeiro. Zijn beveiligingscamera registreert een politieauto en enkele agenten voor zijn deur. ‘Het is absurd. Ik ben een slachtoffer’, zegt de geestverwant van president Jair Bolsonaro. ‘Ik ga de confrontatie aan. In naam van de vrijheid, de democratie, van het respect, van families, ik ga me niet overgeven.’

In de confrontatie die volgt, gooit Jefferson zeker twee handgranaten in de buurt van de politieagenten en lost meerdere schoten. Uiteindelijk laat hij zich inrekenen. Twee agenten worden met scherfwonden afgevoerd en nog dezelfde dag weer uit het ziekenhuis ontslagen.

Het incident is een nieuw exces tijdens een zeer gespannen verkiezingsrace. Zondag kiest Brazilië tussen de radicaal-rechtse zittende president Bolsonaro en de linkse oud-president Lula.

Jefferson, politicus van de arbeiderspartij PTB (niet te verwarren met de arbeiderspartij PT van Lula), stond al onder huisarrest. Hij werd ruim een jaar geleden gearresteerd op verdenking van ‘aanvallen op de democratie’. In juni besloot het hooggerechtshof hem te vervolgen vanwege onder meer laster en homofobie. Opgesloten in zijn huis zette de politicus zijn tirades tegen de instituties voort.

Roberto Jefferson. Beeld AFP

Dit weekend was de maat vol, oordeelde rechter Alexander de Moraes, lid van het hooggerechtshof en voorzitter van het electoraal hof. Jefferson had een collega-rechter van Moraes uitgemaakt voor ‘prostituee’ en ‘slet’. Het arrestatiebevel bevestigde de politicus enkel in zijn idee dat de rechtsstaat was overgenomen door vijanden van het vrije woord.

Verwantschap met Bolsonaro's taal

In meerdere video’s die hij zondag publiceerde in de aanloop naar de confrontatie presenteerde hij zich als verdediger van conservatief-religieuze waarden die zich verzet tegen een autoritair systeem. Hij spreekt over censuur, noemt rechters ‘clowns’ en speelt met de naam van rechter Cármen Lúcia die hij eerder al beledigde. Zij is volgens hem ‘Cármen Lucifer’.

De politie kreeg bij de onderhandelingen met Jefferson hulp van diens partijgenoot ‘Padre’ Kelmon, een rechtse priester die eerder dit jaar de presidentskandidatuur van Jefferson overnam (die vanwege het justitiële onderzoek naar hem niet kon deelnemen). De onbekende Kelmon verwierf tijdens verkiezingsdebatten bekendheid als markante verdediger van president Bolsonaro. Hij kreeg amper stemmen in de eerste ronde op 2 oktober.

Het van complotdenken doorspekte relaas van Jefferson gaat slechts een beetje verder dan de taal die de radicaal-rechtse president Jair Bolsonaro dagelijks bezigt. Al jarenlang vuurt de Braziliaanse leider verbale aanvallen af op rechters van het hooggerechtshof, die hij afschildert als vijanden van het volk en bondgenoten van links. In de hoop te worden herverkozen schildert hij zijn tegenstander Lula da Silva af als gevaar voor de economie en voor christelijke waarden, iemand die een ‘genderideologie’ en genderneutrale wc’s wil introduceren op scholen.

Niet het eerste incident

Zondag probeerde Bolsonaro zich onmiddellijk te distantiëren van de gewelddadige Jefferson, maar slaagde daar niet in. Hij beweerde dat hij nooit op de foto ging met de politicus, maar meerdere foto’s van de twee samen bewijzen het tegendeel. Hij ontving Jefferson de afgelopen jaren enkele keren in het presidentieel paleis. De campagne van de linkse Lula goot het geweldsincident van zondag meteen in een campagnefilmpje: ‘Het bolsonaristische geweld bereikt alarmerende niveaus. Brazilië heeft vrede nodig. Nooit meer Bolsonaro.’

De uitspatting van Jefferson is niet het eerste incident tijdens de campagne. In de afgelopen maanden werden drie Lula-aanhangers in verhitte confrontaties gedood door Bolsonaro-volgers. Een politiek evenement van een Bolsonaro-bondgenoot in São Paulo werd vorige week onderbroken nadat nabij een dodelijke schietpartij plaatsvond. Dat geweld bleek achteraf ongerelateerd aan het evenement.

Tijdens de eerste verkiezingsronde op 2 oktober kreeg de linkse Lula, die eerder van 2003 tot en met 2010 regeerde, ruim 48 procent van de stemmen. Zittend president Bolsonaro behaalde ruim 43 procent. De overige stemmen werden verdeeld tussen een handvol andere kandidaten (onder wie de weinig succesvolle Padre Kelmon). Hoewel Lula zo’n 6 miljoen stemmen meer kreeg dan Bolsonaro, liep de president de afgelopen weken in peilingen in op zijn linkse uitdager.