Braziliaanse ex-voetbalster even terug in Eindhoven, voor het carnaval: ‘Kijk, dat is nou Romário’, zegt de vader tegen zijn kind

Romário gaat op de praalwagen door Eindhoven. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Op een met palmbomen versierde praalwagen prevelt Romário het nummer dat zaterdagmiddag in Eindhoven keer op keer uit de luidsprekers dreunt:

Ja, daar is Romário



Ster uit Rio de Janeiro

Hij kan draaien, hij kan kappen

Het is bijna niet te snappen

Ja, die jongen steelt de show

Langs de kant wijzen mensen naar de oud-spits, die op een verhoging is gezet als ‘Koning Carnaval’ en een groene mantel, witte handschoentjes en een Braziliaans hoedje draagt. Vaders vertellen hun kinderen: ‘Kijk, dat is nou Romário.’

Romário de Souza Faria (53) kwam in 1988 naar PSV en groeide uit tot een sensatie. Weergaloos was zijn derde doelpunt in de Europa Cupwedstrijd tegen Steaua Boekarest, waarbij verdedigers omtuimelden als Subbuteo-poppetjes.

Minstens zo beroemd waren z’n escapades buiten het veld. Tweehonderd gulden bedroeg de boete voor te laat komen in die tijd. Lachend deponeerde hij op maandag eens een groen briefje van 1.000 in de pot en riep: ‘Tot zaterdag iedereen!’

Mediahype

Díe Romário is terug in Eindhoven, op uitnodiging van Energiedirect, dat na dit seizoen stopt als hoofdsponsor van PSV en met een stunt afscheid wil nemen. De komst van Romário levert een veel grotere mediahype op dan het bedrijf had verwacht. Talloze camera’s registreren hoe een promotieteam voor de praalwagen Braziliaanse vlaggetjes en Romário-maskers uitdeelt. Uit kanonnen schiet groene en gele confetti. Afbreekbaar materiaal, benadrukt Energiedirect.

Het idee om Romário in Eindhoven carnaval te laten vieren ontstond bij sportmarketingbedrijf Triple Double, dat door Energiedirect werd ingeschakeld. Norberth Korsmit, creatief directeur, glundert: ‘Het is een soort afscheidswedstrijd, maar dan op zijn manier.’

Voor het eerste contact werd oud-teamgenoot Stan Valckx als intermediair opgetrommeld. Hij vierde vroeger vakantie met Romário en spreekt, vanwege zijn verleden bij Sporting Lissabon, goed Portugees. Marketingdirecteur Jorrit Pijlman van Energiedirect, terwijl hij een gele hoodie van zijn bedrijf aantrekt: ‘Romário was direct positief. Toen zijn we doorgegaan.’

Opgewonden stemming

Zaterdagochtend heerst een opgewonden stemming op het bedrijventerrein in Eindhoven, nabij het centraal station, waarvandaan de praalwagens vertrekken voor de drie uur durende optocht door het centrum. Een mannetje of dertig – prijswinnaars, medewerkers van Energiedirect, vrienden en beveiligers – wachten op dat kleine mannetje uit Brazilië, dat eind jaren tachtig, begin jaren negentig de harten van zo veel voetballiefhebbers sneller deed kloppen.

Komt hij op tijd, dat is de vraag. Oud-ploeggenoot Gerald Vanenburg, ook uitgenodigd om mee te gaan op de praalwagen, vertelt lachend: ‘Er waren spelers die zich ergerden aan zijn gedrag. Dan stond Romário tijdens de bespreking op en zei: ‘Jullie zijn houten klazen. Jullie mij bal geven. Romário scoren. Jullie veel centjes verdienen.’

Korsmit wanhoopt niet. Hij kreeg eerder al voor elkaar dat Diego Maradona voor Bavaria een reclamespot opnam, toen hij in Nederland op trainingskamp was met zijn ploeg Fujairah uit de Verenigde Arabische Emiraten. ‘Goede afspraken maken’, luidt volgens hem het geheim. ‘En je betaalt niet het hele bedrag van tevoren. Hij moet natuurlijk ook leveren.’

Al op donderdagmiddag arriveert Romário op Schiphol. ‘Ik wil Nederland een beetje liefde teruggeven’, zegt hij. En natuurlijk ook zijn eigen bankrekening spekken: 150.000 euro zou de Braziliaan krijgen voor twee dagen handjes schudden en zwaaien naar de menigte. Een bedrag waar zaterdag over wordt gezwegen. Korsmit: ‘Laat ik het zo zeggen: je kunt er met carnaval aardig wat biertjes voor kopen.’

Te vroeg

Romário laat zich gewillig leiden. Het draaiboek is presidentieel. Vrijdag draaft hij op bij een sponsorbijeenkomst in het Philips Stadion. Tot consternatie van velen is hij te vroeg. Nederlands verstaat hij nog, maar spreken lukt niet meer. Vandaar dat tolk Tayse Jacobs-Baretta, een Braziliaanse getrouwd met een Nederlander, geen moment van zijn zijde wijkt.

Hij heeft er zichtbaar plezier in, terug te zijn in de stad waar hij groot werd als voetballer. Maar hij laat zich niet willoos overal voor gebruiken. Een stroopwafel? Romário neemt hem beleefd aan, maar eet hem niet op. Het doelpunt tegen Steaua naspelen? Hij wijst op zijn knie. Gaat niet. En met een flauwe glimlach: ‘Ja, fietsen heb ik hier geleerd.’

Te laat komt hij zelden meer, ook zaterdag niet voor de optocht. Romário werd na zijn voetbalcarrière politicus, ingegeven door de geboorte van zijn dochter Ivy, die het syndroom van Down heeft. Hij wil gehandicapten een stem geven in de samenleving. Over zijn gedrag in zijn tijd bij ‘Peecceevee’ is hij opmerkelijk eerlijk. ‘Ik was soms een idioot.’

Op de praalwagen wordt nog eens het lied van Koelewijn ingestart. In de verte ziet Romário het PSV-stadion liggen. Langs de kant neemt een man zijn hoed voor hem af. De ster van weleer knikt minzaam.

Aan het eind van de middag zit zijn tocht door Eindhoven er op. ‘Ik vond het leuk, leuker dan verwacht’, zegt hij. Zondagmorgen vliegt Romário terug naar Rio. Tolk Jacobs-Baretta: ‘Nog precies op tijd om het carnaval in Brazilië mee te maken.’