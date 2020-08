Braziliaans meisje van 10 in achterbak naar ziekenhuis om anti-abortusactivisten te ontlopen

Een anti-abortusprotest in São Paulo in 2018. Beeld NurPhoto via Getty Images

Het meisje werd op 7 augustus met buikpijn opgenomen in een ziekenhuis nabij haar huis in de zuidoostelijke deelstaat Espirito Santo. Artsen bevestigden de zwangerschap, waarop zij vertelde sinds haar zesde te zijn verkracht door haar oom. De oom werd dinsdag opgepakt door de politie. De Braziliaanse wet staat abortus toe voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting, toch kwam het meisje meer dan een week klem te zitten tussen weigerende artsen en religieuze fanaten die haar tot crimineel bombardeerden.

Aanvankelijk stond de abortus gepland op zaterdag in een ziekenhuis op drie uur rijden van haar dorp. Maar de artsen daar grepen de wet aan om haar niet te helpen: ze was enkele dagen langer zwanger dan de wettelijke grens van 22 weken, bovendien zou de foetus te zwaar zijn. Een ziekenhuis in de stad Recife, bijna tweeduizend kilometer van haar huis, was wel bereid de behandeling uit te voeren. Maar toen zij daar zondag aankwam werd ze opgewacht door conservatieve anti-abortusactivisten die haar de toegang tot het ziekenhuis probeerden te ontzeggen.

In reactie op het anti-abortusprotest verzamelden zich feministische betogers bij de kliniek om het meisje te steunen. Activist Paula Viana vertelde aan The Guardian hoe zij het meisje begeleidde van het vliegveld naar het ziekenhuis. Door zich te verstoppen in de achterbak kon het meisje via een zijingang naar binnen gaan en de tegenstanders ontwijken. ‘Het is ongelooflijk dat dit gebeurt in Brazilië. Dat een deel van de bevolking gelooft dat abortus erger is dan verkrachting’, zei Viana tegen de Britse krant.

De extreemrechtse Sara Winter was een van de meest luidruchtige demonstranten in het anti-abortusprotest. Winter, een pseudoniem van Sara Giromini, bekeerde zich zes jaar geleden van het militante feministische kamp tot het andere uiterste van het politieke spectrum. Ze behoort momenteel tot de meest extreme aanhangers van de conservatieve populist president Bolsonaro. Mogelijk overtrad ze dit weekend de wet door op Facebook de identiteit van het meisje en de naam van het ziekenhuis te delen. De Braziliaanse rechter heeft inmiddels Facebook, Google en Twitter verordonneerd de gegevens offline te halen.