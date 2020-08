Braziliaans Hooggerechtshof dwingt Facebook profielen aanhangers Bolsonaro te blokkeren

Profielen van aanhangers van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro zijn op last van het Hooggerechtshof door Facebook geblokkeerd. Beeld AFP

Het Braziliaanse Hooggerechtshof oordeelde vorige week dat Facebook twaalf profielen van Bolsonaro-aanhangers moet blokkeren. Ook Twitter kreeg het bevel zestien accounts af te sluiten. Volgens de hogerechters worden de profielen gebruikt om haatberichten en nepnieuws te verspreiden, onder meer over rechters van het Hooggerechtshof zelf.

Het gaat om de profielen van bekende Braziliaanse ondernemers, bloggers en militanten die de president steunen. Tegen hen loopt een gerechtelijk onderzoek bij het Hooggerechtshof naar haatzaaien en het verspreiden van fake news.

Twitter blokkeerde de accounts en ook Facebook volgde de uitspraak, maar blokkeerde de profielen alleen voor toegang vanuit Brazilië. De maatregel kon vervolgens gemakkelijk omzeild worden door gebruik te maken van beveiligde vpn-verbindingen, waardoor het lijkt dat het profiel vanuit het buitenland wordt gebruikt.

Daarom besliste hogerechter Alexandre de Moraes donderdag dat Facebook de profielen wereldwijd moet afsluiten. Het bedrijf kreeg ook een boete opgelegd. Bovendien dreigde de rechter om Conrado Leister, de president van Facebook in Brazilië, persoonlijk verantwoordelijk te stellen.

‘Geconfronteerd met de dreiging om een medewerker strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, hebben we geen andere keuze dan ons aan de beslissing te houden en de profielen wereldwijd te blokkeren’, aldus een woordvoerder van Facebook zaterdag in een verklaring.

De netwerksite zegt in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak. ‘De nieuwe beslissing van de rechtbank is extreem, vormt een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting, valt buiten de Braziliaanse jurisdictie en conflicteert met wetten en jurisprudentie in de rest van de wereld’, aldus de verklaring van Facebook.