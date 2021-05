Brandweervrijwilligers niet blij met hervormingen: ‘Ik wil niet alleen maar scheepsbranden blussen’

Marius van den Steenhoven Beeld .

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) over de taakdifferentiatie, een groot onderdeel van de hervorming. In plaats van gelijke behandeling voor de vrijwilligers, koos minister Grapperhaus ervoor om meer verschillen aan te brengen in de taken van vrijwilligers, zodat ze niet gelijk behandeld hoeven te worden. Vrijwilligers krijgen minder training en specialisaties.

De nieuwe plannen zijn gebaseerd op de Europese Deeltijdrichtlijn, die stelt dat parttimers of mensen die hetzelfde werk doen als fulltimers hetzelfde behandeld moeten worden in loon en pensioen. Jarenlang werkte het Veiligheidsberaad aan een hervorming van het brandweerstelsel, om zo te voldoen aan Europese wetgeving.

Dat terwijl de brandweer voor een groot deel leunt op vrijwilligers. Van de 19 duizend brandweermannen die uitrukken bij brand, is 80 procent vrijwilliger. De Algemene Rekenkamer waarschuwde vorige week al voor een krappe bezetting.

Als er in de toekomst twee natuurbranden tegelijk uitbreken, bestaat er een reëel risico dat die niet snel onder controle kunnen worden gebracht. Onder meer door specialistische bestrijdings­capaciteit. De bestrijding van twee grote natuurbranden in 2020 ging maar net goed, door de coronacrisis waren er namelijk meer vrijwilligers beschikbaar.

Marius van den Steenhoven (52) is vrijwilliger bij de brandweer in Werkendam. Hij is niet de enige die niet blij is met de hervormingen: uit documenten van het Veiligheidsberaad die in handen zijn van Nieuwsuur blijkt dat 15 procent van de brandweervrijwilligers ermee dreigt te stoppen.

Je werkt al lang als vrijwilliger bij de brandweer, nu overweeg je te stoppen?

‘Ja, na 33 jaar bij de brandweer overweeg ik te stoppen. Want in het nieuwe brandweerstelsel mag ik als vrijwilliger maar één specialisme hebben. Terwijl de regio waarin ik werk juist een grote diversiteit aan branden kent. Je hebt hier scheepvaart, industrie en een snelweg.

‘Als ik alleen nog maar scheepsbranden mag blussen, dan moet ik andere klanten nee verkopen. Daar zit ik niet op te wachten. Iets wat ik altijd heb mogen doen met boerenverstand, mag ik plotseling niet meer doen.’

Dan maar in vaste dienst?

‘Ik heb een eigen bakkerij. Omdat ik vijftien werknemers heb, kan ik nu vaak overdag gewoon opgeroepen worden. Maar in vaste dienst gaan en mijn bakkerij opgeven, dat gaat me te ver.

Wat hebben de plannen voor gevolgen?

‘De planmakers die hun hoofd erover buigen zijn misschien knappe koppen, maar ze hebben geen idee wat voor gevolgen dit heeft in de praktijk. De brandweer heeft al moeite met het vinden van vrijwilligers. Op deze manier wordt het niet aantrekkelijker om je aan te melden.

‘Bovendien denk ik niet dat beroepsbrandweer hier enthousiast van wordt. Die moeten meer trainingen volgen, waardoor kantoorwerk blijft liggen. Daarnaast kost het 75 miljoen euro per jaar meer.’

Vrijwilligers krijgen ook minder verplichtingen in het nieuwe stelsel. Ze kunnen zelf bepalen of ze naar de kazerne komen als de pieper afgaat en verplicht in de kazerne slapen hoeft ook niet meer. Is dat niet goed?

‘Ik heb daar geen last van, want ik geef nu al aan als ik niet kan. Als het alarm gaat, bedenk ik me of ik in mijn bakkerij gemist kan worden. En zo niet, dan ga ik niet. Onze pieper is een van de nieuwste snufjes, dus ze weten in de kazerne meteen of het lukt om te komen.

‘Maar als ik wel verplichtingen zou hebben, zou ik dat ook niet erg vinden. Als het past naast mijn huidige werk en het thuisfront vindt het goed, dan wil ik best een nachtje in de kazerne slapen. Dus ook die verplichtingen horen er bij. Waarom zou je iets veranderen wat vijftig jaar goed is gegaan? Maak gewoon een uitzondering op die wet.’

Waarom wil je liever blijven?

‘Het is een spannende hobby. Ik kan ieder moment worden opgeroepen. De techniek en de krachten die vrijkomen zijn geweldig. En het blussen en het redden van mensen geeft voldoening. Dat wil ik niet missen.’