Brandweerman over vulkaanuitbarsting: ‘Het is gruwelijk daarboven. Huizen werden ovens en dorpen crematoria’

De zoektocht naar lichamen bij vulkaan Fuego in Guatemala, verloopt moeizaam omdat er weer nieuwe uitbarstingen zijn geweest. De berg blijft een mengsel van giftig gas, gloeiend hete rotsen en as uitspugen, dat langs de hellingen naar beneden stroomt.

Het officiële dodental is nu 75 en er worden nog zeker 197 mensen vermist. De dorpen op de flanken van de vulkaan, zijn begraven onder as en modder. ‘De huizen werden ovens en het dorp een crematorium’, zegt brandweerman Franciscus Flores tegen de Britse krant The Guardian. ‘Er zijn geen overlevenden. Het is gruwelijk daarboven.’

Hele gemeenschappen zijn verwoest door de uitbarsting. Het giftige gas, de aswolken en de lava stortten zich rond het middaguur over de dorpen uit toen tientallen gezinnen net in hun huizen zaten, klaar voor de lunch. Ze hadden geen schijn van kans.

Het lichaam van een slachtoffer van de ramp. Foto AP

Boris Rodrigues is alleen nog in leven omdat hij beneden in de stad Escuintla aan het werk was voor een transportbedrijf. Zijn vrouw, haar ouders, zijn broer en diens vrouw en hun kinderen waren allemaal thuis op de berg toen het noodlot toesloeg. ‘Ik heb de lichamen van de kinderen gezien’, vertelt hij snikkend tegen de BBC. ‘Ze lagen tegen elkaar aan gekropen in bed, alsof ze zich probeerden te verbergen voor wat er gebeurde.’

Pompeï

Zijn dorp, El Rodeo, is bijna in zijn geheel weggevaagd. Het lukte Rodrigues om er te komen, maar alle huizen waren bedolven onder een laag as. De foto’s uit het gebied doen soms denken aan Pompeï: taferelen van een doodgewoon dagelijks leven dat in één klap aan een einde kwam. In een van de huizen stonden de stoelen en ballonnen klaar voor een kinderfeestje, schrijft The New York Times.

Het dorpje El Rodeo, op de flank van de vulkaan Fuego, is volledig bedekt door as. Foto AP

Ook de bomen, het struikgewas en de maïsvelden zijn grijs. Het weelderige groene landschap is veranderd in een postapocalyptische nachtmerrie. De enige kleur die je op luchtfoto’s kunt onderscheiden, zijn kleine, fel oranje puntjes: de hesjes van de reddingswerkers die zich een weg banen door de bergen van as. Die komt soms tot hun heupen en is soms metershoog. Ze proberen de wegen vrij te maken met zwaar materieel, maar ook schoppen en houwelen.

Te heet om te werken

De reddingspogingen en bergingswerkzaamheden worden zwaar gehinderd door nieuwe uitbarstingen, de regen en de hitte. ‘Elke keer dat we een metalen dak optillen komt er een grote wolk stoom uit het gebouw’, zegt reddingswerker Juan Diego Alvarrez tegen The Guardian. ‘De as is te heet voor ons om in te werken.’ De autoriteiten waarschuwen dat de as en het puin later deze week in lawines naar beneden kan storten, vanwege de zware regen die is voorspeld.

De Volcan de Fuego – de ‘Vulkaan van vuur’ – ligt op slechts 50 kilometer afstand van Guatemala stad en is een van de actiefste vulkanen in Centraal Amerika. De dorpelingen weten dus hoe gevaarlijk de berg kan zijn. Maar de snelheid van de uitbarsting overviel veel mensen. Sommigen bleven op de weg staan om te kijken naar de gigantische aswolken die op hen afstormden, of om die te filmen met hun telefoon, totdat ze doorkregen hoe snel ze dichterbij kwamen. Daarna zetten ze het op een rennen.