Brandweerdrone Imbe moet bosbranden op Veluwe eerder signaleren

Demonstratie van langeafstandsdrone Imbe. Beeld Marcel van den Bergh

De drone zoemt met 80 kilometer per uur door de lucht en is uitgerust met camera’s die livebeelden rechtstreeks doorsturen naar de meldkamer. Zo moet Imbe de komende jaren veel eerder zicht geven op eventuele bosbranden die tijdens warme periodes op de Veluwe oplaaien.

Maar tijdens de kennismaking roept Imbe bij de brandweerlieden een dubbel gevoel op. Want Imbe is dan wel een geweldig nieuw speeltje van het korps, het betekent ook een einde aan de vluchtjes die brandweermannen tot nu toe tijdens warme dagen boven het natuurgebied maakten. ‘Erg leuk, vooral als je de stuurknuppel van de piloot over kunt nemen’, zegt brandweerman Nico Calandra (48) van het korps Ede. Vorig jaar heeft hij acht verkenningsvluchten gedaan. ‘Er is een wachtlijst om een plek in een rooster te krijgen. En als ik een keer niet kan en in de app vraag of iemand mijn dienst overneemt, is-ie binnen tien minuten weg.’ Zijn collega van het korps Otterlo valt hem bij en vertelt geanimeerd over het weidse uitzicht dat de vliegtuigen bieden.

Maar brandweercommandant Arnoud Buiting (58) ziet het grotere belang. ‘Tuurlijk, de jongens vinden het vliegen leuk, maar dat is geen reden om niet te kijken of het beter kan. De drone is volledig elektrisch en kost geen kerosine. Bovendien krijg je de live-beelden direct bij de meldkamer. Dankzij die helikopterview kan er direct een inschatting worden gemaakt: hoeveel voertuigen moeten we sturen? En hoe ontwikkelt de brand zich? Nu moeten we eerst de brand bereiken en zijn we minuten verder.’

Een vaart met de implementatie van de drone lijkt het niet te lopen. Imbe kampt nog met een aantal fysieke beperkingen: zo kan het vliegtuigje bijvoorbeeld niet zelfstandig landen of zichzelf koppelen aan een oplaadpunt. Maar volgens Robbert Lohmann (46), commercieel directeur van fabrikant Avy, moeten we de ontwikkelingssnelheid van techniek niet onderschatten. ‘Binnen een jaar kan Imbe autonoom vliegen. Of de regelgeving ons dat toestaat, is een tweede.’