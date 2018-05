Brandweercommandant Amsterdam krijgt steeds meer kritiek

De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap komt in eigen geledingen steeds meer onder vuur te liggen. De manier waarop hij probeert een cultuurverandering door te voeren in het hoofdstedelijke korps krijgt nu zelfs kritiek van zijn voorganger.

‘Het is een goede gewoonte dat je je niet bemoeit met het beleid van je opvolger’, schrijft oud-brandweercommandant Elie van Strien op zijn weblog. ‘Maar alles heeft zijn grenzen.’ Zijn grens werd bereikt toen Schaap dit weekend in Het Parool de ‘bajescode’ op de kazernes hekelde – ‘je verraadt je maatje niet’. Schaap wil leden van motorbendes uit het korps weren en zei dat nieuwe leden in de ondernemingsraad ‘monddood worden gemaakt’ door de ‘mensen van de uitrukdienst’.

Harde uitspraken

‘De brandweer zet je niet weg als een motorbende, en de gekozen vertegenwoordigers in de ondernemingsraad zet je niet weg als maffia’, schrijft Van Strien. Hij vindt de harde uitspraken van voormalig politieman Leen Schaap contraproductief. ‘Ik weet niet hoe dit bij de politie werkt, maar in andere organisaties zoals de brandweer creëer je de veranderingen niet met de lange lat.’

Het was wijlen burgemeester Eberhard van der Laan die zeven jaar geleden besloot dat er een einde moest komen aan de vrijstaten die veel hoofdstedelijke kazernes in zijn ogen waren. Kern van het probleem vormden volgens Van der Laan de twee 24-uursdiensten die de brandweerlieden steeds achter elkaar draaien. Zo hadden zich zeer hechte groepen gevormd die zich weinig van de leiding aantrokken, en collega’s die hen niet bevallen wegpestten, vond Van der Laan. Ook ergerde hij zich eraan dat veel brandweerlieden bijbanen hadden en op de kazernes aan eigen auto’s stonden te sleutelen. Intussen werden er te weinig huisbezoeken afgelegd om burgers te adviseren over brandgevaar.

Experimenten

Onder de ‘rode’ (uit de eigen brandweerorganisatie) commandant Elie van Strien lukte het naar de smaak van Van der Laan niet goed genoeg om iets aan die praktijken te doen. Dus benoemde hij in het voorjaar 2016 de ‘blauwe’ Schaap, die sindsdien strijdt voor experimenten met een ander werkrooster, minder discriminatie en meer vrouwen en allochtonen op de werkvloer.

Over de tegenwerking die Schaap sindsdien ontmoette, is hij steeds open geweest. Zo beschreef hij vorig jaar in de gemeenteraad hoe hij kort na zijn aanstelling niet welkom was op kazerne. ‘Ze zeiden: belt u maar aan en we kijken wel of we u binnenlaten.’

Natuurlijk zijn veranderingen op punten nodig, schrijf oud-commandant Van Strien. ‘Maar verandering ontstaan als het gesprek tot stand komt.’ Hij gunt het korps ‘een brandweercommandant die dit snapt’.