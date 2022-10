‘Brandstofstaking raakt Frankrijk al hard, en nu willen bonden de hele energiesector platleggen’

Lange rijen bij een pompstation in Parijs op 13 oktober 2022. Beeld AFP

Dag Eline, de staking van werknemers van oliebedrijven duurt nu al weken. Wat zijn de gevolgen voor de Fransen?

‘Eind september begonnen de medewerkers van oliebedrijven TotalEnergies en Exxonmobil met staken. Gevolg daarvan is dat de aanvoer van brandstof, zoals benzine en diesel, stokt. Het verschilt per regio, maar in totaal raakt de staking ongeveer 30 procent van de pompen. Op enkele plekken is helemaal geen brandstof meer.

‘In Essonne, een departement ten zuiden van Parijs, konden leerlingen daardoor niet meer met de bus naar school. Duizenden gezinnen moesten op zoek naar alternatief vervoer. Op sommige plekken vreest zorgpersoneel dat ze niet meer bij iedereen langs kunnen door urenlange files voor het tanken. In Parijs zie je dat het werk voor sommigen, maaltijdbezorgers op scooters en uberchauffeurs bijvoorbeeld, zonder brandstof compleet stilligt.

Hoe is het zover gekomen?

‘Werknemers willen een hoger salaris ter compensatie van de inflatie. Bovendien vinden ze dat ze moeten meeprofiteren van de enorme winsten die de oliebedrijven de afgelopen tijd behaalden door de hoge prijzen. Directies gingen niet in op die eis, maar ondertussen keerde TotalEnergies wel 2,6 miljard uit aan buitengewoon dividend voor aandeelhouders, vrijwel gelijktijdig met het begin van de stakingen.

‘Het dreigt overigens een spannend najaar te worden in Frankrijk. Er vallen een paar dingen samen. Zo werkt president Macron aan pensioenhervormingen die zeer gevoelig liggen. Daarbovenop komt nog dat het leven duurder is geworden door inflatie.

‘De Franse vakbond CGT heeft donderdag opgeroepen de staking uit te breiden naar alle bedrijven in de energiesector, om ook daar hogere lonen te eisen. Werknemers bij vijf kerncentrales van EDF zouden volgens de bond donderdag al in staking zijn, net als personeel bij een gasopslag van Engie.’

Hoe kan het dat de stakingen ondanks de grote gevolgen nog steeds niet ten einde zijn?

‘Het bestuur van Total wil alleen onderhandelen als de blokkades van raffinaderijen en depots worden gestopt. De stakers vinden dat onacceptabel. Woensdagavond leek er toch een opening toen de directie de vakbond voor een gesprek ontving, maar dat heeft tot niets geleid.

‘Total kwam donderdagmorgen met een eenmalig bonusvoorstel ter hoogte van een maandsalaris voor al het personeel wereldwijd, op voorwaarde dat er een akkoord bereikt zou worden. Daarbovenop kwam zojuist het voorstel om de salarissen volgend jaar met 6 procent te verhogen. De vakbond CGT liet daarop weten niet via de media te onderhandelen.

‘Ook bij ExxonMobil lijkt het er niet op dat de werknemers snel weer aan de slag gaan. Eerder deze week sloot een deel van de vakbonden wel een principeakkoord met het bedrijf, maar niet alle bonden waren het daarmee eens. Dus gaat de staking ook daar gewoon door.’

Intussen loopt het land dus deels vast door brandstoftekorten. Wat doet de Franse regering?

‘President Macron gaf woensdag een interview op de Franse televisie en ging daarbij ook in op de stakingen. Hij erkende dat het gaat om een sociaal conflict binnen bedrijven die flinke winsten hebben geboekt. Maar die wordt alleen fors uitgekeerd aan aandeelhouders. Maar hij zei ook dat dit een kwestie is tussen werkgevers en werknemers en dat men in Frankrijk voor een dergelijk probleem niet altijd meteen naar de regering moet kijken.

‘Hoewel er wel maatregelen worden genomen. Premier Borne beriep zich deze week op een wet die een deel van het personeel van ExxonMobil moet dwingen aan het werk te gaan. Dat is bedoeld om belangrijke veiligheid- en gezondheidsdiensten als ambulances te voorzien van brandstof. Ook personeel bij een depot van TotalEnergies in de buurt van Duinkerke wordt verplicht aan het werk te gaan, zo werd vandaag bekend.

‘De regering kan die maatregel maar beperkt inzetten; het mag alleen gaan om een minimaal aantal werknemers om basale diensten op gang te houden. Daarmee zijn de problemen voor de Fransen dus nog niet opgelost. Anders zou het in strijd zijn met het stakingsrecht. Een deel van de stakers vindt overigens dat het stakingsrecht al is geschonden en komt ertegen in verzet.

Is het einde dan nog niet in zicht?

‘Ook als er binnenkort een akkoord komt, zullen de gevolgen nog wel even doorwerken. Volgens de vakbonden kost het minstens twaalf dagen om de productie van brandstof weer op te starten. In de tussentijd kan de regering reserves aanspreken, dat gebeurde afgelopen weekend al.

‘Ook de uitbreiding van de staking in de rest van de energiesector, zoals in kerncentrales, kan natuurlijk gevolgen hebben, al moeten we die nog afwachten. Frankrijk leunt voor de elektriciteitsproductie zwaar op kernenergie. Een groot deel van de centrales ligt al langere tijd stil, waardoor het land nu geen elektriciteit exporteert, maar moet importeren. De stakingen komen daar bovenop.’