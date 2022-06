Brandstofprijs terug naar hoogtepunt door olieboycot, maar Nederlanders laten auto nog niet staan

Drukte bij een tankstation in de Duitse grensplaats Elten bij de grensovergang Beek. Bij Duitse tankstations aan de grens met Nederland zijn de prijzen woensdagochtend fors gedaald. Beeld Vincent Jannink / ANP

Olieboycot maakt benzine weer even duur als voor accijnsverlaging

De olieboycot van Rusland door de Europese Unie leidt tot hogere brandstofprijzen. De consumentenprijs voor een liter benzine steeg in twee dagen met 5,4 eurocent, de grootste toename sinds de begindagen van de Russische invasie.

De prijs voor een liter Euro95 lag woensdag op 2,44 euro, bijna net zoveel als voor de accijnsverlaging begin april en een kwartje meer dan voor de invasie. Diesel is ook duurder, al oogt die prijs de laatste weken stabieler. ‘Diesel wordt voornamelijk gebruikt door de transportsector, waardoor de vraag ook tijdens de coronaperiode vrij constant is gebleven’, zegt Paul van Selms van vergelijkingswebsite United Consumers. ‘Bij benzine is de vraag wel gestegen.’

Alleen de Noren en Denen betalen meer voor een liter benzine. Sinds woensdag is tanken in Duitsland nog voordeliger, door een accijnsverlaging van 30 cent voor benzine en 14 cent voor diesel. Woensdagochtend was een liter benzine in Duitsland hierdoor soms 40 cent goedkoper dan in Nederland.

Meer files dan voor pandemie, week voor Hemelvaart drukste sinds 2019

De hoge brandstoffen lijken geen aanleiding voor Nederlanders om de auto te laten staan, blijkt uit gegevens van Rijkswaterstaat over filevorming. De filezwaarte – het aantal kilometers file maal de duur ervan – was afgelopen april en mei zelfs hoger dan in de vergelijkbare periode vóór de coronapandemie.

In 2019 was het alleen de regenachtige maanden oktober en november drukker dan afgelopen mei. Vooral na de meivakantie stond Nederland vast: de week voor Hemelvaartsdag kende de meeste filezwaarte sinds begin 2019. Per dag stond er ruim 4 duizend kilometer file. In de rustigste week van afgelopen jaren, rond de jaarwisseling van 2020/2021, was dit 12,3 kilometer.