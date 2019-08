Brandpunt+: Nederlandse onderneming betrokken bij frauduleuze bitcoinadvertenties

Er gaat veel geld om in de steeds weer opduikende nepadvertenties waarin BN’ers opgeven van hun bitcoinsuccessen. Ze worden gefaciliteerd door een internationaal netwerk van schimmige bedrijfjes, waaronder eentje uit Utrecht.

‘Vroeger maakte ik me zorgen over waar mijn volgende salaris vandaan zou komen en had ik altijd stress. Maar dankzij deze nieuwe tip verdien ik meer geld en geniet ik van het leven!’ Met dit soort advertentieteksten – via Facebook en elders op het web verspreid – spelen oplichters handig in op argeloze consumenten. Eerst waren het schijnbaar willekeurige Nederlanders die figureerden in de advertenties, sinds een jaar zijn dat ook bekende Nederlanders als Twan Huys, Alexander Klöpping en John de Mol.

Zij zeggen allemaal grote bedragen te hebben verdiend met bitcoinhandel, waarmee naïeve internetters worden overgehaald ook te investeren. Wie besluit de creditcard te trekken, is zijn geld kwijt. Ondanks pogingen van onder meer Facebook om ze te weren, blijven ze opduiken. De verklaring hiervoor is dat er niet één bedrijf is dat de advertenties plaatst, maar dat hiervoor een netwerk van stromannen wordt ingezet. Dat maakt het lastig om de advertenties aan te pakken.

Bedrijf uit Utrecht

Volgens Brandpunt+, dat undercover in deze wereld dook, is ook minimaal één Nederlands bedrijf rechtstreeks bij de fraude betrokken: online marketingbureau Vip Response uit Utrecht. Andere bedrijven zitten onder meer in New York, Tel Aviv en Praag. Deze zogeheten affiliate networks zijn een belangrijke schakel in de fraude. Behalve bemiddelen tussen de callcentra die het geld binnenhengelen en zelfstandigen die advertenties online zetten, meten ze voortdurend hoe goed de advertenties en achterliggende pagina’s het doen.

Ook die zelfstandige ondernemers kunnen er overigens goed aan verdienen. ‘Elke keer dat iemand zijn creditcard trekt en zich inschrijft, krijg ik 600 dollar uitbetaald’, zegt ‘Vladislav S.’ tegen een undercoverjournalist van Brandpunt+. Collega ‘Igor’ zou al een half miljoen met de zwendel hebben verdiend, pocht hij. Het bitcoincallcenter zou gemiddeld vijf keer zoveel aan de fraude verdienen: 3.000 dollar per creditcard.

‘Persoonlijke interesse’

Gijs Liekens van Vip Response ontkent tegenover de Volkskrant dat zijn bedrijf een belangrijke speler is: ‘We doen dit niet in Nederland.’ Wel geeft hij toe in andere landen dit soort campagnes te draaien. Verder erkent hij dat Vip Response in het verleden ook in Nederland heeft meegedaan met de zwendeladvertenties. Dat zou echter eind 2017 zijn geweest en zonder BN’ers. Vip Response koppelde naar eigen zeggen maximaal tien nieuwe Nederlandse zelfstandigen per maand aan callcentra. Hiermee was Vip in ons land naar eigen zeggen ‘een kleine speler'.

Nederland is volgens Brandpunt+ geliefd bij de bitcoinoplichters omdat de advertenties hier relatief vaak worden aangeklikt en de bevolking welvarend is. In april meldde de Fraudehelpdesk dat in ons land toen al voor 1,7 miljoen euro aan schade was aangericht door de advertenties. Sinds half januari is het aantal meldingen van nepadvertenties explosief gestegen.

In mei sleepte John de Mol Facebook nog voor de rechter in een poging de advertenties waarin hij figureert een halt toe te roepen. De partijen zijn nog altijd in gesprek.