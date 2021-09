Brandjesblusser van Nederland Johan Remkes moet nu ook kabinetsformatie redden

Is er sprake van hoge politieke nood? Bel Johan Remkes. Beeld Jiri Büller

Naar alle waarschijnlijkheid kan Remkes volgende week aan de slag als nieuwe informateur. Donderdag biedt Hamer haar eindverslag aan en in de loop van volgende week debatteert de Kamer over de mislukte pogingen om tot een stabiele meerderheidscombinatie te komen. Dan stemt de Kamer over de voordracht van Remkes om de boel uit het slop te trekken.

Remkes krijgt geen eenvoudige taak. Het wordt al een hele klus om de kemphanen VVD, CDA en D66 überhaupt te overtuigen om samen een minderheidskabinet te vormen - met twee of drie partijen. En voor welk minderheidskabinet ook wordt gekozen, het zal steun moeten vergaren van een chagrijnige en sterk versplinterde oppositie. De onderlinge relaties zijn in de afgelopen vijf maanden sterk verzuurd. Ook in het masseren van die oppositie ligt een taak voor Remkes.

Politiek zwaargewicht

Niet verwonderlijk dus dat de VVD een beroep heeft gedaan op een politiek zwaargewicht als Remkes. Hij was eerder Tweede Kamerlid, staatssecretaris, minister van Binnenlandse Zaken, vicepremier en Commissaris van de Koning. De VVD’er heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld tot de nationale brandjesblusser, die vooral wordt ingevlogen in tijden van hoge politieke nood. Hij bijt zich graag vast in lastige dossiers. Heeft Den Haag een nieuwe burgemeester nodig na het voortijdig vertrek van Pauline Krikke (VVD)? Bel Johan Remkes. Belandt de provincie Limburg in een bestuurscrisis na het opstappen van alle gedeputeerden én de gouverneur? Bel Johan Remkes.

Remkes staat erom bekend dat hij er niet voor terugdeinst om ferme kritiek te leveren op zijn eigen VVD-partijtop. Als voorzitter van de stikstofcommissie gaf hij het kabinetsbeleid van Rutte bijvoorbeeld een onvoldoende en schopte hij tegen - voor de VVD - heilige huisjes: de maximumsnelheid moest omlaag, de veestapel moet inkrimpen en de luchtvaart mag alleen groeien als de stikstofuitstoot omlaag gaat.

Ook Remkes’ meest recente ervaringen als waarnemend Commissaris van Koning in Limburg kunnen van pas komen in de formatie. In de zuidelijk provincie lukte het de partijen maar niet om tot een provinciebestuur te komen, waarna hij met succes ingreep. Er kwam toch een nieuw bestuur. Bij de installatievergadering vroeg hij zich hardop af hoe het eigenlijk zat met het ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ van alle betrokkenen ‘om op een fatsoenlijke manier tot een provinciebestuur te komen’.

Het zou zomaar kunnen dat de tijd van de eindeloze formatiegesprekken voorbij is.