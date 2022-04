Brandganzen en foie gras: vogelgriepseizoen nog niet ten einde

Een vrijwilliger van de dierenambulance in de Hoekschewaard haalt vogels op die stierven aan de vogelgriep. Beeld Arie Kievit

Einde vogelgriepseizoen nog niet in zicht ondanks lange ophokplicht, ruim 2 miljoen dieren geruimd

In het afgelopen jaar zijn er ruim 2,2 miljoen dieren geruimd bij Nederlandse pluimveebedrijven vanwege vogelgriepuitbraken. Het gaat om bijna 2 miljoen kippen, 155 duizend kalkoenen en 120 duizend eenden. Sinds de ingang van de landelijke ophokplicht op 23 oktober zijn er veertig uitbraken van vogelgriep vastgesteld in Nederland. Dat is veel meer dan in voorgaande jaren, waarin er jaarlijks bij maximaal 10 bedrijven vogelgriep werd aangetroffen.

Na de grote uitbraak in 2003, toen 255 bedrijven werden getroffen, zijn strenge maatregelen ingesteld om de verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan. Toch kunnen de landelijke ophokplicht en plaatselijke vervoersverboden nieuwe uitbraken niet geheel voorkomen. Het virus wordt ook overgebracht door wilde vogels; zo blijken in Friesland veel brandganzen besmet. Vorige week werd het virus aangetroffen bij een legkippenbedrijf in Barneveld en bij een eendenboerderij in Lunteren, dit waren de eerste uitbraken sinds 18 maart. Zeven nabije pluimveebedrijven zijn preventief geruimd.

Meeste vogelgriep bij pluimveebedrijven in Frankrijk en Italië

In Nederland is het aantal uitbraken van vogelgriep op pluimveebedrijven relatief laag ten opzichte van landen als Frankrijk en Italië. Nederlandse bedrijven hebben het ‘beter voor elkaar’ schrijven onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR). Er is weinig overdracht tussen bedrijven en de meeste pluimveehouders slaan snel alarm als ze symptomen zien bij hun dieren.

Bijna de helft van de 1.400 Europese uitbraken het afgelopen seizoen waren in Frankrijk, veelal bij eenden die gehouden worden voor foie gras. In Italië is het aantal uitbraken lager, maar gaat het om grotere bedrijven. Daardoor is het aantal geruimde dieren in Italië het hoogste van Europa, ruim 8 miljoen. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.