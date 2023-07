Brandend vrachtschip ligt op tijdelijke locatie bij Schiermonnikoog, wachtend op een haven

Luchtfoto van het brandende vrachtschip Fremantle Highway. Beeld ANP

De sleepoperatie van de Fremantle Highway was noodzakelijk omdat het schip tussen twee vaarroutes in lag. De nieuwe plek ligt verder van die routes vandaan en meer uit de wind. Twee bergingsschepen sleepten het vrachtschip over een afstand van 66 kilometer naar de nieuwe locatie, vlakbij een ankerplaats voor andere vrachtschepen. Daar kwam het maandag rond half twaalf ’s morgens aan.

Het plan is nu om de Fremantle Highway aan het anker te leggen. Zodra dat mogelijk is gaat een bergingsteam aan boord om een inspectie uit te voeren. Tot nu toe is dat nog niet gelukt. Het vrachtschip blijft verbonden aan de twee sleepboten en een oliebestrijdingsvaartuig blijft voorlopig in de buurt.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De Fremantle Highway was met een lading van 3.783 voertuigen, waaronder 498 elektrische auto’s, onderweg van Bremerhaven naar Port Said in Egypte, om daarna door te varen naar Singapore. Dinsdagavond brak aan boord van het schip brand uit. Een bemanningslid kwam daardoor om het leven, 22 raakten gewond.

De batterijen van de elektrische auto’s maken het blussen van de brand ingewikkeld. Ook nu is het vuur nog niet gedoofd, maar wel onder controle. Tijdens het slepen bleef de rookontwikkeling minimaal, meldt Rijkswaterstaat.

Meerdere opties

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het schip naar een haven gebracht wordt. Welke haven is nog onduidelijk. Volgens Rijkswaterstaat hangt dat af van ‘de situatie aan boord van het vrachtschip, de te verwachten weersomstandigheden en een beschikbare haven met de juiste faciliteiten’.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat wil desgevraagd niet zeggen welke havens de dienst op het oog heeft. ‘We kijken naar meerdere opties.’ De haven moet groot genoeg zijn, en het moet mogelijk zijn om materieel aan te voeren en te gebruiken. ‘Maar het is eigenlijk nog te vroeg om precies te zeggen wat er nodig zal zijn. Nu brandt het schip nog op volle zee, waarschijnlijk kan het pas naar een haven als de brand geblust is.’