Brandend vrachtschip bij Terschelling naar locatie ten noorden van Schiermonnikoog

Het nog altijd brandende vrachtschip Fremantle Highway voor de kust van Terschelling. Beeld via REUTERS

Wanneer wordt begonnen met het verslepen van het vrachtschip is onder meer afhankelijk van de rookontwikkeling en de weersverwachtingen. Maar volgens Rijkswaterstaat is het aannemelijk dat het dit weekend gaat plaatsvinden. De sleepactie zal tussen de 12 en 14 uur gaan duren.

Eenmaal op de beoogde ankerplaats wordt de situatie opnieuw bekeken. Het is volgens Rijkswaterstaat de bedoeling dat het schip op een gegeven moment naar een haven wordt versleept. Maar welke is nog onduidelijk.

De samenwerkende bergingsbedrijven die rondom het brandende vrachtschip liggen zijn vrijdag aan boord geweest om een sleepverbinding te maken, waardoor het beter verplaatst kan worden. Volgens Rijkswaterstaat is het schip stabiel en onder de waterlijn nog intact. Ook helt het niet over.

De voorbereidingen voor het verslepen naar de oostelijkere locatie zijn inmiddels begonnen. De plek ten noorden van Schiermonnikoog noemt Rijkswaterstaat ‘een betere uitgangspositie, die past bij de verschillende scenario’s en de verwachte weersomstandigheden’.

De Kustwacht zal de scheepvaartbegeleiding verzorgen. Rijkswaterstaat meldt dat er geen directe gevolgen worden verwacht voor de bewoners en de natuur van de Waddeneilanden.

De Fremantle Highway vervoert volgens K Line, de Japanse reder die het vaartuig heeft gecharterd, 3.783 voertuigen, waaronder 498 elektrische auto’s. Over de lading was eerst onduidelijkheid. Eerst was gemeld dat er 2.857 voertuigen aan boord waren, waarvan 25 elektrische auto’s.

Brand neemt af

Woensdagnacht brak er brand uit aan boord van het onder Panamese vlag varende schip. De brand ontwikkelde zich snel en kon niet door de bemanning zelf worden geblust. Het schip brandt nog steeds, maar de brand ‘neemt af’ en de rook ‘wordt ook minder’, aldus de kustwacht. Vrijdagochtend was het vuur al minder hevig dan toen de brand uitbrak in de nacht van dinsdag op woensdag, zei zowel Rijkswaterstaat als de kustwacht vrijdag. Toen hielden beide diensten nog met alle scenario’s rekening.

Op dit moment ligt het schip zo’n 23 kilometer ten noorden van Terschelling, tussen de vaarroutes, aldus de kustwacht.