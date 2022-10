Brandbrief gemeenten aan Sociale Zaken: wij kunnen energietoeslag voor studenten niet uitkeren

Thuy Le in de keuken van studentenhuis De Vestdijkjes in Eindhoven. ‘We hebben extra dekentjes aangeschaft.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De zes bewoonsters van studentenhuis De Vestdijkjes in Eindhoven schrokken zich rot toen ze vorige maand hun nieuwe energietarief onder ogen kregen. Het bedrag dat ze maandelijks aan gas en elektra kwijt zijn, steeg van 262 naar 817 euro. ‘Veel geld voor een student’, zegt Thuy Le (22), die naast haar studie technische bedrijfskunde bijverdient als caissière en bijlesdocent. ‘Om dat te kunnen ophoesten, moet ik nog meer uren maken.’

Om verdere kostenstijging te beperken, stelden de Eindhovense huisgenoten bezuinigingsregels op. De aanvoertemperatuur van de cv-ketel gaat omlaag: van 80 naar 60 graden. Apparaten mogen niet meer op stand-by staan. De verwarming gaat voorlopig amper aan. ‘We lopen nu in een warm huispak en hebben extra dekentjes aangeschaft’, zegt Le. ‘Als je je haar insopt, zet je de kraan van de douche uit.’

Le is niet de enige die opziet tegen de winter. Woensdagavond schreven tien studentensteden, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Groningen, een brandbrief: het kabinet moet met een landelijke regeling komen om studenten die door de energiecrisis in financiële problemen raken, tegemoet te komen.

Eerder besloot het kabinet dat studenten geen aanspraak kunnen maken op de energietoeslag van 1.300 euro voor lage inkomens. Als reactie daarop stapte een Nijmeegse student naar de rechter. Die oordeelde in augustus dat de overheid studenten niet zomaar mocht uitsluiten van deze noodregeling. Er moet op zijn minst een ‘redelijk alternatief’ worden geboden.

Bijzondere bijstand

Op Prinsjesdag stelde het kabinet daarom 35 miljoen euro beschikbaar voor studenten met ernstige financiële problemen. Bij hun gemeente kunnen ze een aanvraag doen voor zogenoemde individuele bijzondere bijstand. Om hierop aanspraak te maken, moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen; zo moeten ze onder meer minimaal 21 jaar zijn. ‘Lang niet elke student heeft deze financiële ondersteuning nodig. Het is uiteindelijk aan de gemeente om te bepalen of iemand in aanmerking komt’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Alleen, stellen de gemeenten: deze oplossing is onuitvoerbaar. In een brief aan minister voor Armoedebeleid Carola Schouten schrijven ze dat de verwachting is dat grote groepen studenten een aanvraag voor deze individuele bijzondere bijstand zullen indienen. En hoewel waarschijnlijk een groot deel van de aanvragen zal worden afgewezen, betekent dat wel veel extra werk. ‘Het recht op deze vorm van bijstand is een arbeidsintensief proces, omdat het om een maatwerkoplossing gaat: we moeten nauwkeurig in beeld hebben wat de inkomsten en uitgaven zijn van onze inwoner.’

Volgens de steden hebben ze te weinig tijd, geld en mankracht om de aanvragen van de studenten te verwerken, en zullen andere kwetsbare inwoners – die ook afhankelijk zijn van deze bijzondere bijstandsregeling – hiervan de dupe worden. Volgens de gemeenten is bijvoorbeeld de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beter in staat om de studenten te helpen. DUO is verantwoordelijk voor de uitbetaling van onder meer de studiefinanciering.

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt dat er snel iets moet gebeuren. Afgelopen weken kwamen er dagelijks tientallen meldingen binnen van studenten in financiële nood, zegt voorzitter Joram van Velzen. ‘Veel studenten staan voor de keuze: hoge schulden maken of zich naast een fulltime studie een slag in de rondte werken. Sommigen kunnen aan hun ouders vragen of die kunnen bijspringen. Maar we spreken ook veel ouders die zeggen: dat lukt me niet.’

‘30 kilometer verderop kan het wél’

Wat hem betreft is de huidige situatie ‘een bende’ en ‘heel verwarrend’. De afgelopen weken is namelijk duidelijk geworden dat het beleid per gemeente sterk verschilt. In sommige gemeenten, zoals Nijmegen, Tilburg en Den Bosch, kunnen de studenten – in strijd met het kabinetsbeleid – toch een energietoeslag van 1.300 euro aanvragen. Oneerlijk, vindt de Eindhovense Le. ‘Tilburgse studenten hebben 30 kilometer verderop wel recht op toeslag. Als wij, zes vrouwen in een slecht geïsoleerd studentenhuis in Eindhoven, een verzoek indienen, wordt dat afgekeurd.’

Ook voor Max Meere (24) en Thomas van Esch (24), die een huis delen in Rotterdam-West, zou energietoeslag een uitkomst zijn. Vorig jaar bedroeg hun energierekening nog 120 euro per maand, nu 410 euro. Beide studenten overwegen meer te gaan werken. ‘Al wilde ik me dit jaar eigenlijk volledig concentreren op het afronden van mijn master’, zegt Van Esch.

‘Elf koelkasten, dat gaat niet meer’

De studenten hopen dat het kabinet duidelijkheid biedt én met meer geld over de brug komt. Van Velzen: ‘Met 35 miljoen kan je maar zo’n 5 procent van de 400 duizend uitwonende studenten helpen.’ Om extra ondersteuning af te dwingen heeft de LSVb al rechtszaken aangekondigd tegen de gemeenten Groningen, Haarlem en Arnhem.

In het Groningse studentenhuis waar Lennard Dijkstra (20) met tien huisgenoten woont, gaat in ieder geval een groot deel van de koelkasten de deur uit. De stijging van de energierekening van 500 naar 1.800 euro per maand was geen verrassing, zegt hij: ‘Afgelopen jaar zijn we vrij gênant met gas omgegaan. De verwarming stond eigenlijk altijd aan, met de ramen open. Zonder na te denken gooiden we onze was in de droger, en alle elf hadden we een koelkast op onze kamer.’

Hij en zijn medestudenten drogen hun natte was inmiddels op wasrekken, en ook de verwarming zetten ze nog niet aan. Zo blijft de schade beperkt, hoopt Dijkstra. ‘Ik kom nu al bijna geld tekort.’ Dat geldt ook voor andere bewoners, vermoedt hij. ‘Meerdere huisgenoten zijn sinds kort op zoek naar een bijbaantje.’