Brandbrief 800 Amsterdamse ambtenaren: gemeentelijk klimaatbeleid veel te laks

Activisten van Extinction Rebellion tijdens een klimaatdemonstratie in Amsterdam in 2020. Beeld Joris van Gennip

Hoewel Amsterdam een progressief college heeft van GroenLinks, PvdA en D66, vinden de ambtenaren de ambities op klimaatgebied niet ver genoeg gaan, schrijven ze: ‘In het nieuwe coalitieakkoord staat een doel van 60 procent reductie van de CO2-uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990). Dat lijkt veel, maar is onvoldoende om onder de kritische grens van 1,5 graad opwarming te blijven.’

Niet alleen de ambities zijn volgens de ambtenaren onvoldoende, ook de uitvoering is ondermaats. In 2025 moet de gemeente volgens de eigen doelstelling 5 procent reductie hebben gerealiseerd. Dat wordt waarschijnlijk 2 procent, blijkt uit een eigen klimaatrapportage.

De reductie van 60 procent in 2030 is ook bijna niet haalbaar, berekende adviesbureau CE Delft. In een gunstig scenario is de afname in dat jaar 42 procent.

De ambtenaren zeggen zich niet meer te kunnen ‘verenigen met het klimaatbeleid’. Concrete eisen stellen ze niet. De oproep is om als ‘een van de kwetsbaarste metropolen van de opwarmende wereld’ ook voorop te lopen bij het vinden van oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. De gemeente moet het verschil tussen ‘ambitie, daadwerkelijke resultaten en de fysieke werkelijkheid’ teniet doen.

Isolatie

De brief is al op 6 juli opgesteld, en gericht aan het Gemeentelijk Managementteam (GMT). Inmiddels is de oproep door achthonderd ambtenaren ondertekend. Volgens Het Parool werken de ambtenaren voor het stedelijke bestuur en voor de verschillende stadsdelen.

In een reactie zegt het GMT dat de brief de grote betrokkenheid van de ondertekenaars aantoont. Het Managementteam is met ze in gesprek.

Wethouder Duurzaamheid Zita Pels (GroenLinks) is het met de ambtenaren eens dat de gemeente meer moet doen om de klimaatdoelen te halen. Er is volgens haar een nieuwe periode begonnen ‘waarin we de versnelling flink willen inzetten’. Daarbij wijst ze naar een initiatief om Amsterdamse woningen beter te isoleren, waar 32 miljoen euro voor is vrijgemaakt. Het plan maakt echter onderdeel uit van het coalitieakkoord dat volgens de achthonderd ambtenaren niet ambitieus genoeg is.