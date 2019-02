Brand trainingscomplex Braziliaanse topclub Flamengo eist tien doden

Onder de doden zouden volgens de brandweer en Brazilaanse media jeugdspelers zijn. Beeld REUTERS

Vinicius Junior, een van de aankomende sterren van Real Madrid, reageerde net als veel andere landgenoten geschokt op het nieuws. Hij trainde op het complex voordat hij afgelopen jaar werd gekocht door Real. ‘Wat een verdrietig nieuws’, twitterde de Braziliaanse speler. ‘Ik bid voor iedereen. Sterkte, sterkte, sterkte.’

Vicepresident Hamilton Mourao, een grote fan van Flamengo, bood zijn condoleances aan. ‘Als fan en sportliefhebber ben ik solidair met de families, de club en de rood-zwarte natie’, twitterde de politicus. Flamengo heeft als clubkleuren rood en zwart. Mourao: ‘Moge God jullie troosten.’ ‘Flamengo is in rouw', meldde de club dat zich voorbereidde op een belangrijke wedstrijd.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. ‘De spelers van het jeugdteam lagen te slapen op het moment van de brand’, aldus een brandweerman tegen Globo. Op tv-beelden is rook te zien bij een uitgebrand gebouw. De brandweer rukte om 5 uur ’s ochtends uit. Het trainingscomplex Ninho de Urubu bevindt zich in het westelijk deel van de stad.

Een van de jeugdspelers wiens dood is bevestigd, is de 15-jarige jeugdkeeper Christian Esmerio. ‘Ik heb het voorrecht gehad dat ik je kende’, schreef Flamengo-keeper Gabriel Batista op Instagram. ‘Jammer genoeg heeft een ongeluk een einde gemaakt aan je droom.’ De brand komt een dag voor de wedstrijd tegen aartsrivaal Fluminense. Deze heeft zich, samen met andere concurrenten van Flamengo, direct solidair verklaard met de voetbalclub.

Het gemoderniseerde trainingscomplex was twee maanden geleden in gebruik genomen. Net als veel voetbalclubs in Brazilië, heeft Flamengo een uitgebreide jeugdprogramma voor veelbelovende jonge spelers. De meeste van hen wonen en trainen op Ninho do Urubu. De modernisering en uitbreiding van het complex kostte Flamengo zo’n 6 miljoen euro. Het bevat behalve slaapplekken ook een gymzaal, een medisch centrum en een klein stadion.

Flamengo is een van de bekendste en grootste voetbalclubs van het land. In het verleden speelden talrijke sterspelers bij de club, onder wie Romario, Zico, Leonardo, Ronaldinho en Bebeto. De 18-jarige Vinicius Junior, die sinds kort in het eerste elftal van Real Madrid speelt, geldt als een van de meest talentvolle spelers die Flamengo in de afgelopen jaren heeft voortgebracht.