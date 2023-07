Brand op vrachtschip moeilijk onder controle te krijgen, Ameland vreest milieuramp: ‘Zinken moet absoluut voorkomen worden’

Het brandende vrachtschip boven Ameland. Beeld Kustwacht

Iets voor middernacht kwam er een melding binnen van een brand aan boord van het Panamese vrachtschip de Fremantle Highway. De brand ontwikkelde zich snel en kon volgens de kustwacht niet door de bemanning zelf worden geblust.

Zeven opvarenden sprongen in het water en werden door andere vaartuigen ter plaatse gered. De rest van de bemanning werd met een helikopter van boord gehaald. Rond 05.30 uur hadden volgens de kustwacht alle 23 bemanningsleden het schip verlaten. Zestien opvarenden zijn vanwege ademhalingsklachten naar verschillende ziekenhuizen gebracht, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe. Geen van hen verkeert in levensgevaar.

Het schip staat nog altijd in brand, zo meldt de kustwacht. Volgens een woordvoerder is het lastig een brand op zee onder controle te krijgen, zeker gezien het besluit om geen brandweermensen aan boord te laten. Op beelden is te zien dat de brand woedt op de boeg van het schip – aan de voorkant. Omdat er niemand meer aan boord is om de Fremantle Highway te besturen is met behulp van een bergingsvaartuig een noodverbinding met het vrachtschip gelegd. Die is niet heel solide, maar volgens de woordvoerder momenteel de enige mogelijkheid om de locatie enigszins onder controle te houden.

Beeld Kustwacht

In samenspraak met bergingsbedrijven en Rijkswaterstaat wordt door de kustwacht bekeken hoe de schade zoveel mogelijk beperkt kan worden. Een van de scenario’s is dat het Panamese schip zal zinken. Een milieuramp – waarbij vloeistoffen als brandstof in het water belanden – is volgens de woordvoerder nog niet aan de orde, maar ook daar wordt ‘rekening mee gehouden’. Rijkswaterstaat zegt ‘alles op alles’ te zetten om verdere milieuschade te beperken.

Het brandende vrachtschip telt bijna drieduizend auto’s aan boord, waaronder 25 elektrische, en was onderweg van het Duitse Bremen naar Port Said in Egypte. ‘Het vermoeden bestaat dat de brand is uitgebroken in een elektrische auto’, meldt de kustwacht over de mogelijke oorzaak. De accu’s van zulke elektrische auto’s laten zich maar moeilijk blussen, bleek vorig jaar aan boord van transportschip Felicity Ace.

Burgemeester Leo Stoel van Ameland is in de nacht van dinsdag op woensdag door de Kustwacht op de hoogte gebracht van de brand op het schip, zegt een woordvoerder van het Waddeneiland. ‘Met een verrekijker kun je het schip vanaf het strand zien branden. Maar omdat het buiten Amelander wateren ligt, hebben we formeel geen rol bij de situatie.’

De gedachten op het eiland gaan wel meteen terug naar de ramp met de MSC Zoe in 2019. Het vrachtschip verloor honderden losgeslagen containers, de inhoud spoelde aan op de stranden van de Waddeneilanden. ‘Dit is voor de Waddeneilanden een continue angst. Daarom moet absoluut voorkomen worden dat het schip zinkt.’ Ook stichting De Noordzee vreest een milieuramp, mocht het schip geladen met duizenden auto’s zinken.