Brand op terrein bij hotel voor asielzoekers in Albergen, politie onderzoekt toedracht

Landhotel ’t Elshuys in Albergen, waar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) driehonderd asielzoekers wil opvangen. Er heeft in de nacht van zondag op maandag een brand gewoed. Beeld ANP

De gemeente Tubbergen, waar Albergen onder valt, werd eerder deze maand als eerste gemeente door het kabinet verplicht om asielzoekers op te vangen. Het COA had op dat moment Landhotel ’t Elshuys in het dorp al gekocht. Omdat de hoteleigenaar onder de verkoop uit probeert te komen, dient maandag om 13.00 uur een kort geding.

Het bericht dat er asielzoekers in het hotel opgevangen zouden worden, leidde in Albergen tot veel protesten. De aankoop door het COA was zonder medeweten van de gemeente gedaan. Vorige week dinsdag bracht staatssecretaris Eric van der Burg een bezoek aan de gemeenteraad om de gemoederen te sussen.

Brand in bomen en struiken op terrein

Of de brand iets met de onrust in de gemeente te maken heeft, is niet bekend. De politie van Overijssel meldt op Twitter enkel dat het onderzoek nog gaande is. Een woordvoerder zegt tegen persbureau ANP dat de brand niet in het hotel zelf was, maar in wat bomen en struiken op het terrein.

De overdracht van het hotel stond voor deze maandag op de planning, maar vrijdag liet de verkopende partij aan het COA per brief weten de verkoop te annuleren met een beroep op dwaling en bedrog. De vrouw zou niet zijn geïnformeerd over het aantal asielzoekers dat in het hotel zou komen wonen. Als ze daar wel van op de hoogte was geweest, had ze de overeenkomst niet gesloten.

Volgens het COA is echter sinds het eerste contact in april duidelijk geweest wat de bedoeling met het pand was was. De eigenaar zou daar niet afwijzend op hebben gereageerd. ‘Het is geen geheim dat de druk op de capaciteit van het COA enorm is’, zei een woordvoerder van het COA vrijdag. ‘Elke plek telt, daarom hebben we een kort geding aangespannen om de koop door te zetten.’