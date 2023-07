Brand op groot vrachtschip boven Ameland nog niet onder controle, 1 dode en 16 gewonden

Een bemanningslid van het vrachtschip Fremantle Highway wordt aan land gebracht. Beeld ANP

Iets voor middernacht kwam er een melding binnen van een brand aan boord van het Panamese vrachtschip de Fremantle Highway. De brand ontwikkelde zich snel en kon volgens de kustwacht niet door de bemanning zelf worden geblust.

Een deel van de opvarenden sprong in het water en werd door andere vaartuigen ter plaatse gered. De rest van de bemanning werd met een helikopter van boord gehaald. Rond 05.30 uur hadden volgens de kustwacht alle 23 bemanningsleden het schip verlaten. Zestien opvarenden zijn vanwege ademhalingsklachten naar verschillende ziekenhuizen gebracht, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe. Geen van hen verkeert in levensgevaar.

De kustwacht meldde iets na 9.00 uur woensdagochtend dat het schip nog altijd in brand staat. Met behulp van een bergingsvaartuig, dat een noodverbinding met het vrachtschip heeft weten te leggen, wordt de Fremantle Highway op zijn plek gehouden. In samenspraak met bergingsbedrijven en Rijkswaterstaat wordt door de kustwacht bekeken hoe de schade zoveel mogelijk beperkt kan worden. Een van de scenario’s is dat het Panamese schip zal zinken.

Het brandende vrachtschip telt bijna drieduizend auto’s aan boord, waaronder 25 elektrische. ‘Het vermoeden bestaat dat de brand is uitgebroken in een elektrische auto’, meldt de kustwacht over de mogelijke oorzaak. De accu’s van zulke elektrische auto’s laten zich maar moeilijk blussen, bleek vorig jaar aan boord van transportschip Felicity Ace. Wegens de omvang van de brand is besloten geen brandweermensen aan boord te laten. Vanaf zee wordt geprobeerd het vuur met blusboten te bestrijden en het schip te koelen.

Bij de operatie zijn ook reddingsboten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) uit Ameland en Schiermonnikoog ingezet.