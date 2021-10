Brand of ongeluk op de snelweg? In Twente is de drone binnenkort als eerste ter plaatse

In de proeftuin Uiver oefent de Twentse brandweer met een drone die bij een brand kan doorgeven hoe groot die is, of er mensen in de buurt zijn, of de brand zich uit uitbreidt, en welke kleur de rook heeft. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Op de voormalige vliegbasis Twenthe zal de komende tijd geregeld een brand woeden of een verkeersongeval plaatsvinden. Geen reden voor paniek, want dat is precies de bedoeling van het vorige week gelanceerde proeftuinproject Uiver.

Op het met een hek afgeschermde terrein, Twente Safety Campus genaamd, zal voortaan bij elke gesimuleerde calamiteit een onbemande drone opstijgen. Die zal de situatie met behulp van camera’s en sensoren zo goed mogelijk in kaart proberen te brengen.

‘De omgeving is zo ingericht dat we allerlei scenario’s kunnen toetsen’, zegt Martijn Zagwijn, drone-expert bij Brandweer Twente en projectleider van Uiver. ‘Op die manier kunnen we op een veilige manier onze techniek verder ontwikkelen.’

Dekkend drone-netwerk

Het doel: een dekkend drone-netwerk aanleggen, dat anno 2025 kan worden ingezet bij verschillende calamiteiten, van het opsporen van een drugslab tot het volgen van een inbreker. ‘Zodra er een melding binnenkomt bij de regionale meldkamer, kan de centralist een drone naar het incident sturen’, zegt Zagwijn. ‘Die vliegt daar dan automatisch naartoe. Vanuit de meldkamer kan vervolgens live worden meegekeken met de beelden.’

Het voordeel hiervan is dat er vlot een overzicht kan worden gegeven van het incident. Voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn, verstrijken er gemiddeld vier tot zes minuten. Een drone is er binnen twee minuten. Terwijl de hulpdiensten onderweg zijn, kan de drone belangrijke informatie doorspelen. Bij brand: hoe groot is die, zijn er mensen in de buurt, breidt de brand zich uit, welke kleur heeft de rook?

In het geval van een verkeersongeluk op de snelweg kan de drone een 3D-scan maken, zodat duidelijk wordt hoeveel voertuigen erbij zijn betrokken en hoeveel personen in de auto’s zitten. ‘Dit vergroot ook de veiligheid van onze hulpverleners’, zegt Zagwijn. ‘Die weten wat ze zullen aantreffen en kunnen het juiste materieel inzetten.’

In de proeftuin wordt nu ook geëxperimenteerd met het opsporen van drugslabs. Bij het fabriceren van synthetische drugs oals ecstasy komen er allerlei stoffen vrij die een drone in de lucht kan detecteren.

Langzaam uitbreiden

De toestellen zullen door hun zelflerende systeem steeds slimmer worden en uiteindelijk zelfs volledig autonoom op incidenten af kunnen vliegen - zonder dat iemand hiervoor op een knop hoeft te drukken.

Maar dat is toekomstmuziek. Een eerste stap is dat medio volgend jaar vanaf de gloednieuwe brandweerkazerne in Glanerbrug, die is uitgerust met een hightech droneplatform, de eerste operationele vluchten in het publieke domein zullen plaatsvinden.

‘Van daaruit willen we langzaam uitbreiden, door op meerdere strategische plekken in Twente een dronesysteem in te richten’, aldus Zagwijn. Om dit te kunnen bekostigen, wordt subsidie aangevraagd bij het Europese fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Hoewel de Brandweer Twente voorop loopt bij het inzetten van drones bij calamiteiten - het was in 2015 het eerste korps in Nederland dat beschikte over een onbemand toestel - wordt er inmiddels door meer organisaties geëxperimenteerd met drones. Onlangs introduceerde het Veluws Bosbrandweer Comité de met camera’s en infrarooddetectie uitgeruste drone Imbe, die als taak heeft om bosbranden vroegtijdig op te sporen.

De politie en Rijkswaterstaat maken al langer gebruik van drones voor de opsporing, handhaving en inspectie van bruggen, sluizen en waterkeringen. Deze toestellen worden gefabriceerd door het Chinese bedrijf Da Jiang Innovations (DJI), wereldwijd marktleider op het gebied van onbemande commerciële toestellen.

Vorige maand onthulde het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico dat niet valt uit te sluiten dat de data die door de drones worden verzameld op Chinese servers belanden en daarmee weglekken naar de Chinese overheid. Ook Brandweer Twente maakt gebruik van drones van DJI, maar drone-expert Zagwijn maakt zich geen zorgen over de veiligheid. ‘Ons systeem is autonoom en werkt los van internetverbindingen’, zegt hij.

Regelgeving

Wat wel een punt van zorg is, is de regelgeving. Het vliegen met drones is geborgd in Europese wetgeving, die de afgelopen jaren steeds soepeler is geworden. Een paar jaar geleden was het nog uit den boze om met een drone boven bebouwing te vliegen, inmiddels mag dit wel. ‘Maar uiteraard moeten we ons wel aan de afspraken houden’, zegt Zagwijn. ‘Dat betekent dat we duidelijk moeten maken wat we met de informatie doen, wie het allemaal kunnen zien, hoe de gegevens van A naar B worden gestuurd en hoe we dit beveiligen.’

De procedures worden iets vergemakkelijkt omdat Brandweer Twente de beelden niet opslaat. Toch is het belangrijk om goed na te denken over de privacy, vindt Wiebe de Jager, oprichter van Dronewatch.nl. ‘Je kunt het helemaal volgens het boekje doen, door gezichten te blurren en geen data op te slaan die herleidbaar zijn naar personen, maar dan nog kunnen mensen het als heel indringend ervaren als er een drone boven de wijk vliegt.’

Dit zou je volgens De Jager kunnen ondervangen door met een flitslicht duidelijk te maken bij welke hulpdienst een drone hoort. ‘Bijvoorbeeld: blauw knipperlicht is de politie, rood de brandweer. Een andere mogelijkheid zou een app kunnen zijn, zodat mensen via hun telefoon kunnen volgen van wie een drone is en wat die aan het doen is. Een evident voordeel van dit soort techniek is dat mensen in de gaten krijgen dat de drones worden ingezet om levens te redden. Dat zou er ook voor kunnen zorgen dat er vanuit de wetgevende kant meer goodwill komt.’

Het creëren van maatschappelijk draagvlak is inderdaad een belangrijk punt, beaamt Martijn Zagwijn. ‘Ik kan me voorstellen dat een burger straks denkt: wat doet die drone boven mij? We moeten de mensen dus goed informeren wat ons doel is, zodat ze niet denken dat we voor de lol rondjes vliegen.’