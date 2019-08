Brand legt krottenwijk in Bangladesh in as: duizenden mensen dakloos

De resten van de krottenwijk die dit weekeinde door een enorme brand in de hoofdstad Dhaka van Bangladesh grotendeels in de as werd gelegd. Beeld AFP

Voor zover bekend vielen er geen doden bij de brand. Wel raakten zeker drie mensen gewond. Veel inwoners, voornamelijk mensen die werken in de kledingfabrieken, waren bij hun familie ter gelegenheid van het offerfeest. Anders zou de ramp volgens de politie veel erger zijn geweest.

Het kostte de brandweer uren om de brand onder controle te krijgen omdat er niet voldoende water was om te blussen. Duizenden mensen werden na de brand ondergebracht in scholen in de buurt die de komende dagen wegens de viering van het offerfeest toch gesloten zouden zijn. Daar krijgen ze voedsel en water, terwijl de autoriteiten zoeken naar vervangende woonruimte. Sommige families hebben al nieuwe hutjes opgebouwd, bedekt met zeildoek tegen de zware moessonregens.

Branden komen regelmatig voor in Dhaka als gevolg van de gebrekkige veiligheidseisen. Dit jaar zijn al zeker honderd mensen omgekomen bij branden in de dichtbevolkte hoofdstad, waar bijna negen miljoen mensen wonen. In maart arresteerde de politie in Dhaka twee eigenaars van een winkelcomplex na een brand waarbij 26 doden vielen en 70 gewonden. Zij zouden zich niet hebben gehouden aan de veiligheidsvoorschriften.