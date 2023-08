Brand Johannesburg legt problemen in het economische hart van Zuid-Afrika pijnlijk bloot

Auto’s van hulpdiensten bij het uitgebrande gebouw in Johannesburg. Op straat liggen de bedekte lichamen van slachtoffers. Beeld ANP

Het begon allemaal met het geluid van geschreeuw in de nacht, vertelt de Zimbabwaanse Alice Caro (52) aan de lokale nieuwssite News24. Ze lag met haar vier kinderen te slapen toen de brand uitbrak. ‘Mijn oudste zoon kwam de kamer binnen en riep dat het mis was. Ik heb mijn jongste zoon opgepakt en ben met hem naar buiten gevlucht, weg van het vuur.’ Buiten vond ze haar oudste terug. ‘Maar ik weet niet waar mijn andere twee kinderen zijn.’

Nog veel is onduidelijk over de brand die in de nacht van woensdag op donderdag uitbrak in een pand in de oude zakenwijk van Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika. Maar wat wel bekend is, is dat deze ramp tot de dodelijkste branden uit de Zuid-Afrikaanse geschiedenis behoort, en dat het dodental nu al hoger ligt dan dat van de Grenfell Tower (72 doden), een socialewoningbouwtoren die in juni 2017 in Londen afbrandde.

Over de auteur

Fleur de Weerd schrijft voor de Volkskrant over Afrika en migratie. Ook volgt ze de ontwikkelingen in Oekraïne, waar ze eerder correspondent was.

Er zijn 73 lichamen gevonden, waaronder die van zeven kinderen. Zeker 52 mensen raakten gewond. De autoriteiten denken dat de brand rond 01.30 uur is ontstaan en dat een kaars waarschijnlijk de oorzaak was.

De bewoners van het gebouw waren volgens getuigen veelal illegale migranten uit andere Afrikaanse landen die naar Johannesburg waren gekomen op zoek naar werk. Ook zouden er enkele Zuid-Afrikanen uit plattelandsgebieden in het pand hebben gewoond.

‘Gekaapte gebouwen’

Hoeveel mensen zich in het pand bevonden toen de brand uitbrak, is niet bekend. Dit komt omdat het om een van de zevenhonderd ‘gekaapte gebouwen’ van Johannesburg gaat. Dat zijn gebouwen die officieel bezit zijn van de gemeente, maar die zijn gekraakt door criminelen die de ruimte illegaal verhuren aan migranten, vluchtelingen en daklozen. Bewoner Caro vertelde dat ze 1.200 Zuid-Afrikaanse rand huur per maand betaalde – bijna 60 euro – om in het pand te mogen wonen.

Binnen was het een doolhof van zo’n tachtig zelfgebouwde hokken, aldus de woordvoerder van de nooddiensten. Door de bouwsels kwamen verschillende bewoners klem te zitten tijdens de brand. Ook was in het gebouw een veiligheidsdeur gesloten, waardoor mensen niet weg konden.

De tragedie legt problemen in het economische hart van Zuid-Afrika pijnlijk bloot. Het centrum van Johannesburg is de afgelopen jaren ernstig verloederd. Bedrijven en ondernemingen zijn jaren geleden naar omliggende wijken verhuisd vanwege de hoge criminaliteit in het centrum.

Keer op keer stroomuitval

Daarnaast kampt Zuid-Afrika met hoge werkloosheid – 42 procent – groeiende armoede en hoge criminaliteit. Ook zit het land middenin een energiecrisis, veroorzaakt door aanhoudende problemen bij staatsenergiebedrijf Eskom. Het bedrijf levert vooral stroom via oude kolencentrales, die voortdurend kapotgaan door achterstallig onderhoud, corruptie en wanbeheer.

Door deze energiecrisis valt het elektriciteitsnet keer op keer uit, waardoor veel mensen weer op houtskool zijn gaan koken en kaarsen zijn gaan gebruiken en het aantal branden is toegenomen. Volgens lokale media is dit het vierde oude gebouw in Johannesburg dat in de afgelopen maanden door brand werd getroffen.

Al enkele uren na de ramp wijzen politici en welzijnsorganisaties de gemeente aan als medeplichtige aan de ramp. Volgens oud-burgemeester Herman Mashaba was het probleem bekend, maar ontbrak het aan de politieke wil om iets te doen. ‘We moeten de gevolgen van ons nalaten accepteren. Deze gebouwen worden gekaapt door criminelen en onze regering is weet dat. Het is onacceptabel.’