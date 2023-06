Brand in woonblok Amsterdam-Oost verspreidt zich razendsnel; honderd huishoudens geëvacueerd

De uitslaande brand, zaterdagavond, in een voormalig kantoorgebouw in Amsterdam-Oost dat is omgebouwd tot appartementencomplex. De bovenste drie verdiepingen zijn er daarbij op gezet. Beeld ANP

De exacte oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt onderzocht, aldus de brandweer Amsterdam-Amstelland. De brand ontstond vermoedelijk op de zesde verdieping en trok via de spouwmuur omhoog. Toen het vuur eenmaal het dak had bereikt, joeg de stevige wind hem verder aan.

De rookpluimen waren zo groot dat de politie de naastgelegen snelwegen A10 en A2 tijdelijk afsloot. Er vielen geen gewonden bij de brand. Drie mensen ademden rook in en zijn uit voorzorg nagekeken. De meer dan honderd bewoners zijn opgevangen in een hotel in de buurt.

‘Brand ging sneller dan je zou verwachten’

‘Het ging erg snel’, zegt een woordvoerder van de brandweer. ‘Sneller dan je zou verwachten. Maar we hebben nog geen reden om aan te nemen dat er iets mis was met de bouw of constructie. Wel heeft de lichtgewicht-constructie in de uitvoering zoals die hier was ertoe geleid dat het vuur zich zo snel heeft kunnen verspreiden. In een betonnen constructie kan dat niet.’

Het pand, dat acht verdiepingen telt en De Enter heet, is een kantoor uit 1991 dat is omgebouwd tot appartementencomplex. De drie bovenste woonlagen zijn bij de verbouwing ‘opgetopt’ met lichte bouwmethoden bestaande uit een fijnmazig staalskelet, lichtgewicht staalplaat-betonvloeren en houtskeletbouw. Juist in die verdiepingen kon de brand zich zo snel verspreiden.

Op het dak lag bitumen, een zwart dakleer dat lijkt op asfalt. ‘Dat kan stevig branden als het eenmaal ontvlamd is’, zegt een woordvoerder. Ook lagen er zonnepanelen op het dak, maar die zouden niet aanzienlijk hebben bijgedragen aan de snelle verspreiding van het vuur.

Ontreddering groot

Bij de bewoners is de ontreddering groot. Zij keken zaterdagavond in tranen op de stoep toe hoe hun pand in lichterlaaie stond en zijn later opgevangen door Stichting Salvage. Eén stel stond net op het punt om naar een huwelijksceremonie te gaan. De brandweer heeft hun al gepakte koffers uit het gebouw gehaald, waarna ze alsnog konden gaan.

Zondagochtend was er een bijeenkomst voor de bewoners waarin de brandweer meer vertelde over de schade. Tientallen panden hebben rook- en waterschade. Enkele zijn geheel verwoest, vooral op de drie bovenste verdiepingen. Ruim honderd brandweerlieden waren betrokken bij de brand. Het blussen duurde tot ver na middernacht.