Brand in Guyaanse meisjesschool waarbij 19 kinderen omkwamen vermoedelijk aangestoken om afgepakte telefoon

In het binnenland van een van de kleinste landen van Zuid-Amerika voltrok zich zondagnacht een drama. In een middelbare kostschool voor meisjes in het stadje Mahdia ontstond brand in de slaapzaal. Achttien leerlingen stikten in de rook en ook de jonge zoon van de opzichter kwam om. Zo’n dertig anderen raakten gewond. Negen leerlingen werden zwaargewond afgevoerd naar de hoofdstad Georgetown aan de kust, hemelsbreed 200 kilometer naar het noorden.

De Guyaanse president Irfaan Ali bezocht na de brand enkele ouders van de omgekomen kinderen en kondigde drie dagen van nationale rouw af. De brandweer meldde kort na de tragedie te vermoeden dat het ging om brandstichting. Dinsdag bevestigde de politie dat vermoeden in een statement: ‘Een leerling wordt ervan verdacht de brand te hebben aangestoken omdat haar mobiele telefoon was afgenomen door de slaapzaal-moeder en een docent.’ Het meisje dat mogelijk verantwoordelijk was, raakte gewond bij de brand.

Joost de Vries is correspondent Latijns-Amerika voor de Volkskrant. Hij woont in Mexico-Stad. De Vries werkte eerder op de economische en politieke redactie.

Leerlingen die de ramp overleefden, getuigden hoe zij wakker werden van geschreeuw. De brand zou zijn begonnen in de badkamer. Toen de brandweer zondagavond de school bereikte, stond het gebouw al in lichtelaaie. In de slaapzaal sliepen 57 leerlingen. Door een muur open te breken, kon de brandweer enkele tientallen kinderen redden.

Op de school zaten niet alleen kinderen uit het plaatsje Mahdia, maar ook meisjes uit afgelegener inheemse dorpen. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN maakte de school onderdeel uit van een overheidsproject om onderwijs te stimuleren op het platteland. ‘Er zijn slachtoffers geïdentificeerd uit de gemeenschappen Micobie, Chenapou en Karisparu’, schreef de inheemse Amerindian Peoples Association in een statement op Facebook.

Het Zuid-Amerikaanse Guyana, ingeklemd tussen Venezuela, Brazilië, Suriname en de Atlantische Oceaan, telt zo’n 800 duizend inwoners. Het is een van de dunbevolktste landen ter wereld, de kleine bevolking is een mengelmoes van etniciteiten. Naast inheemse volkeren die er al leefden voor de komst van de Spanjaarden, de Nederlanders en uiteindelijk de Britten, is er een gemeenschap van Afro-Guyanen, de nazaten van tot slaaf gemaakte Afrikanen, en Indo-Guyanen, afstammelingen van Indiase migranten.