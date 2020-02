Brand die Hillegomse Maolin Zhang het leven kostte, was aangestoken

De Leidse sterrenkundige Maolin Zhang. Beeld Universiteit Leiden

De man werd in april vorig jaar aangehouden, en zit sinds die tijd in voorarrest in Zwolle. Aanvankelijk ontkende hij betrokken te zijn bij de brand, die op 17 januari 2019 uitbrak in een woningcomplex in Hillegom. Niet duidelijk is wat Sean M. bracht tot de volledige bekentenis.

M. werd gearresteerd nadat zijn broer, zus en ex-vriendin belastende verklaringen hadden afgelegd. Psychiatrisch onderzoek wees uit dat de man zwakbegaafd is. Hij heeft ook bekend, aldus het OM, dat hij verantwoordelijk is voor twee andere branden in Hillegom. Zijn advocaat Marc Huvers wil niet reageren.

De dood van Maolin Zhang, die door vrienden en andere astronomen beschreven werd als een zeer intelligente en veelbelovende wetenschapper, had veel impact in Hillegom en Leiden. Zhang wilde promoveren in Leiden in de radio-astronomie, en middels een succesvolle loopbaan zijn ouders en grootouders onderhouden. Om zijn ouders, die in een bergdorpje in het zuidoosten van China woonden, nu financieel bij te staan werd in Nederland een crowdfundingsactie opgezet en werd in korte tijd bijna 75.000 euro opgehaald. Ook waren er vorig jaar massaal bezochte herdenkingsbijeenkomsten, waarbij de vader van Zhang aanwezig was.

Maolin. Beeld Universiteit Leiden

Brandveiligheid

Sean M. woonde boven Zhang in het Hillegomse complex. Bewoners klaagden al langer over de brandveiligheid van het pand tegen het Warmondse vastgoedbedrijf Prime Estate. Ook Zhang en zijn ouders in China deelden deze zorgen. De recherche ging er lange tijd van uit dat de brand in de meterkast was ontstaan. Niet duidelijk is vooralsnog hoe M. de brand heeft gesticht. Hij ging de vroege ochtend van de brand naar zijn werkgever, een sloopbedrijf in de Haarlemmermeer. Aanstaande donderdag dient de zaak, pro forma, in Den Haag. Naar verwachting is de inhoudelijke behandeling van de zaak in juni dit jaar.

Dit weekend werd bekend dat er een asteroïde naar Maolin Zhang is genoemd, 7154 Maolin. Op 21 februari zou uitgebreid worden stilgestaan bij de tragische dood van Zhang op zowel de universiteit van Leiden, waar hij promoveerde, als op de Tsinghua Universiteit in Peking waar hij eerder afstudeerde. Op beide plekken zou een plaquette worden onthuld, waarop een kunstwerk te zien is van Vincent Icke, kunstenaar en hoogleraar theoretische sterrenkunde. Sterrewachtdirecteur Huub Röttgering liet echter weten dat de gezamenlijke onthulling is afgelast, omdat Peking is afgesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus.