Brancheorganisatie vreest voor gevolgen van ‘overkill aan horeca’

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Er kwamen de afgelopen tien jaar ruim vijfduizend horecalocaties bij, waaronder lunchrooms, eetcafés, restaurants, hotels en fastfoodzaken. Dat is een toename van 13 procent ten opzichte van 2009, wat het totaal brengt op 43 duizend gelegenheden. De groei van de horeca is vooral te merken in binnensteden zoals bijvoorbeeld die van Eindhoven (+34 procent), Den Haag (+40 procent) en Rotterdam (+50 procent).

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland, die de inventarisatie liet uitvoeren door onderzoeksbureau Locatus, vindt dat gemeenten en provincies moeten ingrijpen. ‘Te vaak wordt horeca door gemeenten gezien als wondermiddel voor een leegstaand winkelpand of als snelle bijverdienste voor teruglopende detailhandelsomzetten’, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

Het gevolg is volgens Willemsen dat er in sommige binnensteden ‘een overkill aan horeca’ ontstaat. ‘Dit leidt niet tot sterkere, maar juist tot zwakkere binnensteden. Want de totale omzet van die stad moet door meer horecaondernemers worden verdeeld. Mensen gaan immers niet twee keer lunchen of uit eten op één dag. Het is dan ook wachten op de volgende economische tegenwind om de gaten in de winkelstraat weer te zien ontstaan.’

In een aantal gemeenten wordt de discussie over de groei van horeca al gevoerd, stelt Koninklijke Horeca Nederland. Zo wordt in Utrecht, Rotterdam en Apeldoorn geprobeerd om overaanbod te voorkomen. In de aanloop naar de provinciale-statenverkiezingen van aanstaande woensdag roept de brancheorganisatie ook provincies op om stelling te nemen, bijvoorbeeld met een zogeheten ‘horecavisie’. ‘Er is nog ruimte voor groei in de horeca. Maar dan moeten we wel goed nadenken over de plekken waar dit kan’, aldus Robèr Willemsen.

De brancheorganisatie doet de oproep aan provincies omdat ook in de buitengebieden steeds meer horecagelegenheden zijn, zoals een boerenbedrijf met een theetuin als nevenactiviteit. ‘Juist op die locaties is de provincie aan zet om er voor te zorgen dat gemeenten tot gezamenlijk beleid komen. En dat oneerlijke concurrentie met bestaande horecabedrijven wordt voorkomen’, vindt Willemsen.