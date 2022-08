Bram Peper: een ‘taaie man’ die zich in Rotterdam ontpopte tot visionair

Bram Peper in 2001. De huidige burgemeester Aboutaleb van Rotterdam: ‘Zijn opvattingen over de sociale vernieuwing en de ontwikkeling van de Kop van Zuid hebben enorm bijgedragen aan de huidige kwaliteit van de stad.’ Beeld Raymond Rutting

‘Het is een taaie man’, zegt Gerard Reve wanneer zijn goede vriend Bram Peper in 2000 in opspraak komt in wat de ‘bonnetjesaffaire’ is gaan heten. Peper en Reve zijn dan al dertien jaar goed bevriend. Ze voeren een lange briefwisseling en Peper bezoekt Reve geregeld. Hij houdt van literatuur, en hij houdt van de schrijver Reve: ‘Zijn ongelooflijke geestigheid sprak me aan’, zegt hij in 2012 tegen Radio Rijnmond.

In 2000 is Peper nog maar net minister van Binnenlandse Zaken als hij ervan beschuldigd wordt in zijn functie als burgemeester van Rotterdam gefraudeerd te hebben met declaraties. Reve maakt zich geen zorgen over zijn vriend. ‘Vele oorlogen heeft hij al glansrijk gewonnen.’

Maar deze oorlog zal niet goed aflopen voor Bram Peper. De zaak wordt geseponeerd, maar zal altijd aan hem blijven kleven. Zijn carrière is voorbij. Peper wordt een politieke paria. Hij zal na 2000 nooit meer in aanmerking komen voor een grote bestuurderspost. Het burgemeesterschap van Rotterdam zal voor hem het begin, het hoogtepunt en het einde zijn.

Premier Mark Rutte reageert zaterdag ‘zeer bedroefd’ op het overlijden van oud-burgemeester en kortstondig minister Peper. ‘Er zal altijd een Rotterdam voor en na zijn tijd zijn’, aldus Rutte. ‘Hij maakte van Rotterdam een van de modernste steden ter wereld.’

Pure armoe

Peper groeit op in een Haarlems arbeidersgezin. Zijn vader is communist en werkt in de fabrieken van Stork, dus geld is er amper. Het is pure armoe. In het televisieprogramma Krachtstroom, in 2002, zegt hij daarover: ‘Je was erg blij met dingen, met een appel, dat was een luxe. Ik scharrelde door Haarlem heen om flessen uit het Spaarne te halen, om die in te leveren, dan had ik een paar centjes.’

Als tiener voetbalt Bram Peper nog even als semi-prof bij Racing Club Heemstede, op een verdienstelijk niveau, al zegt hij daarover tegen de Volkskrant dat ‘het niet zo veel voorstelde’. ‘De salarissen waren ook niet denderend, dus ben ik uiteindelijk de academische weg ingeslagen.’

Hij studeert sociale wetenschappen, economie en sociologie in Amsterdam en Oslo, waarna hij aan de slag gaat als hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ‘Ik wilde leraar worden’, zegt hij in Krachtstroom in een dubbelinterview, samen met zijn vrouw Neelie Kroes.

Het is een liefdevol tweegesprek, waarin Kroes – VVD-coryfee, oud-minister en later tien jaar lang Eurocommissaris in Brussel – hem ‘bovenmatig intelligent’ noemt, en ‘een in de politiek verdwaalde wetenschapper’. Maar wel een die van wanten weet: Kroes zit ook nadrukkelijk te knikken als Peper vertelt dat hij ‘veel weet van politiek’. ‘Dat is ook wel handig als je burgemeester bent’, zegt hij.

Visionair van Rotterdam

Hoogleraar Peper wordt politiek actief bij de PvdA waar hij uitgroeit tot invloedrijk denker en partij-ideoloog. In 1982 volgt hij zijn goede vriend en partijgenoot André van der Louw op als burgemeester van Rotterdam. Als hij wordt gevraagd voor die functie heeft hij er eigenlijk weinig zin in: ‘Waarom zal ik dat eigenlijk doen’, vraagt hij zich af. ‘Ik wist veel van beleid, maar ik had nog nooit een stadhuis van binnen gezien.’ Na een bedenktijd van zes weken zwicht hij, en begint zijn burgemeesterschap, een lange ‘vlaag van verstandsverbijstering’ die zestien jaar zal duren. Peper maakt in die jaren van Rotterdam de stad die het nu is.

Als burgemeester ontpopt de wetenschapper en liefhebber van literatuur, kunst en architectuur, zich tot een visionair. Iemand die van Rotterdam een wereldstad wil maken, een stad met toonaangevende musea en culturele instellingen. De havenstad krijgt een skyline, de Erasmusbrug moet het verwaarloosde Zuid met het centrum van Rotterdam verbinden.

In 2021 vierde de Erasmusbrug haar 25-jarig jubileum. Beeld Arie Kievit

‘Zijn opvattingen over de sociale vernieuwing en de ontwikkeling van de Kop van Zuid inclusief de bouw van de Erasmusbrug waren vooruitstrevend en hebben enorm bijgedragen aan de huidige kwaliteit van de stad’, zegt de huidige burgemeester Aboutaleb over zijn voorganger.

Toch omarmt de stad Peper nooit echt. Zijn markante houding die ook als horkerig en bot wordt ervaren, (en die hij zelf liever ‘verstrooid’ noemt) zorgt voor een imago van een arrogante regent. Hij foetert ooit een agent uit die hem aanhoudt omdat hij met zijn dienstauto over een busbaan rijdt – gedrag dat hem zeer kwalijk wordt genomen. Ook moet hij afkicken van overmatig drankgebruik.

Kritiek is er bovendien op het feit dat Peper in 1995 met VVD-coryfee Neelie Kroes trouwt en bij haar intrekt in haar villa in Wassenaar. ‘Het moet in deze tijd toch kunnen dat een man bij zijn vrouw gaat wonen in plaats van andersom’, zegt hij hierover luchtig, wanneer hij in 1997 toch weer terugkeert naar de stad waar hij eerste burger is.

In 2003 loopt het huwelijk vast: Peper en Kroes, die een jaar eerder nog zo openhartig samen op tv verschijnen, gaan scheiden. Kroes vertrekt een jaar later naar Brussel, en Peper blijft achter. Tegen de Volkskrant zal hij in 2019 zijn beklag doen over zijn val, over hoezeer hij zich in de steek gelaten voelt, en over dat hij na de ‘bonnetjesaffaire’ nooit meer ergens voor is gevraagd: ‘Ik was 60 en in goeden doen. Maar er kwam niets meer mijn kant op.’

Politieke paria

De eerste geruchten over dubieus declaratiegedrag van de oud-burgemeester duiken op, kort nadat hij in 1998 is aangetreden als minister van Binnenlandse Zaken. In maart 2000 moet hij alweer aftreden als minister om zich te kunnen verweren tegen de beschuldigingen. Dat lukt, de accountantsfirma KPMG wordt berispt, en voor Peper blijft een rekening over van 3.000 euro. Maar zijn reputatie is kapot. Hij wordt een politieke paria.

Jules Deelder, dichter en ‘Nachtburgemeester van Rotterdam’, vat de affaire in 2000 bondig samen: ‘Peper wordt niet afgerekend op zijn bonnetjes, hij wordt afgerekend op zijn karakter. De man kon niet met mensen omgaan.’

Peper is zich er altijd van bewust geweest dat hij zich tijdens zijn burgemeestersperiode niet populair heeft gemaakt. ‘Er zijn mensen die een uitgesproken pesthekel aan mij hebben’. Dat hoort erbij, zegt hij: ‘Bestuurders die geen vijanden hebben, stellen niets voor.’ Dat soort bestuurders raadt hij aan te gaan lintenknippen: ‘Daar zit het hele land vol mee, met lintenknippers.’

Zelfs de raadsleden van zijn eigen PvdA kunnen in die dagen hun irritatie over ‘hun’ burgemeester niet verbergen. Peper zou te ‘eigenzinnig’ zijn, aldus toenmalig fractievoorzitter Peter Aubert in 1997. ‘Ik zit vanaf 1986 in de raad. In al die tijd is Peper één keer bij de fractie geweest. Hij is totaal onbenaderbaar. Een regent.’

Goede band met Kok

Dat Peper desondanks 16 jaar burgemeester is gebleven, heeft hij te danken aan zijn goede banden met de partijtop, die hem in Rotterdam heeft neergezet. Peper ligt vooral goed bij toenmalig premier Wim Kok voor wie hij ook tekstschrijver is. De roemruchte toespraak waarin Kok spreekt over het ‘afschudden van de ideologische veren’, komt uit de pen van Peper. In 1998 neemt Kok Peper als minister van Binnenlandse Zaken op in zijn ‘paarse’ kabinet, waar hij twee jaar later alweer moet vertrekken.

Ook Rotterdam laat zijn oud-burgemeester vallen. Bram Pepers portret wordt zelfs uit de burgemeestersgalerij van het stadhuis verwijderd. Pas in 2008 verzoent Rotterdam zich weer met hem. Peper onthult – tien jaar na het einde van zijn burgemeesterschap, en na intensieve bemiddeling van ministers van Staat Ruud Lubbers en Frits Korthals Altes – een portret van zichzelf in de eregalerij van oud-burgemeesters. Dat hij dat nog mag meemaken, had hij niet gedacht, zeg hij bij die gelegenheid.

Van de PvdA heeft hij weinig warmte meer mogen ervaren, schrijft Ariejan Korteweg in de Volkskrant. Hij citeert Peper die zegt: ‘Humor houdt me overeind, maar dit heeft mijn leven getekend.’

In 2012 heeft hij al een tekst klaar voor zijn grafsteen, verklapt hij in een interview met Radio Rijnmond:

‘Eindelijk rust, maar je kunt het ook overdrijven.’