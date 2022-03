Brabantse ziekenhuizen zetten met corona besmet personeel in vanwege hoog verzuim

Een coronapatiënt op de ic. Beeld Arie Kievit

Het gaat tot nu toe om een handjevol medewerkers dat ondanks besmetting op de werkvloer staat. Ze komen vrijwillig werken onder de voorwaarde dat ze zich goed voelen en geen klachten hebben. Dit is hetzelfde als het griepbeleid. De maatregel komt in de week na carnaval, de kans is groot dat veel besmettingen daar zijn opgelopen.

Met beschermende kleding en chirurgische mondmaskers kan het besmette personeel toch veilig zorg verlenen, zegt de voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg Brabant, Bart Berden. De medewerkers houden zoveel mogelijk afstand tot collega’s en pauzeren in hun eentje. Waar mogelijk houden ze ook afstand tot de patiënt. Op afdelingen met patiënten met verminderde afweer, zoals oncologie, wordt het personeel niet ingezet.

Patiënten worden niet geïnformeerd dat ze verzorgd worden door een besmette zorgmedewerker. Het gaat maar om enkele medewerkers binnen grotere teams. ‘Iedere individuele patiënt informeren dat zij mogelijk door besmette personen worden behandeld, gaat niet’, zegt Berden. Bovendien zou het schijnveiligheid zijn. Met de hoge besmettingscijfers is de kans altijd aanwezig dat een patiënt in contact komt met een besmette zorgmedewerker.

Limburg

De protocollen die nu in Brabant worden gebruikt, zijn overgenomen van het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geelen. Eind vorig jaar was daar het ziekteverzuim erg hoog. Toen koos het Limburgse ziekenhuis ook om besmet zorgpersoneel in te zetten. De coronagevallen onder het personeel lopen daar nu ook op, maar die maatregel is nog niet nodig, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.

Met instemming van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is de maatregel in de Brabantse ziekenhuizen ingegaan. ‘Er is overleg geweest met de afdelingen in het ziekenhuis’, zegt Berden. ‘Het personeel vindt dit een ultiem middel, dat alleen kan worden ingezet als veiligheid is gewaarborgd.’ Beroepsorganisatie voor zorgprofessionals NU’91 hoort veel geluiden van ontevreden zorgmedewerkers. Zij zijn tegen het inzetten van besmet zorgpersoneel. ‘Het zou het allerlaatste redmiddel moeten zijn’, zegt de organisatie.

Niet alleen in Brabant gaan de besmettingscijfers onder het zorgpersoneel omhoog. In het Radboudumc in Nijmegen, een stad waar ook carnaval wordt gevierd, testten vorige week gemiddeld dertig ziekenhuismedewerkers per dag positief. Deze week zijn dat er gemiddeld twee keer zo veel en het aantal loopt op. Toch zal daar de maatregel voorlopig niet ingaan. ‘We zullen eerst alle andere oplossingen afgaan’, zegt het hoofd van het coronacrisisteam van het ziekenhuis, Chantal Bleeker-Rovers.