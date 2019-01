Brabantse politieagent met dood bedreigd door criminelen

2018-04-08 21:22:58 BREDA - De politie heeft in een woning aan de Sandenburgstraat in Breda een dode man aangetroffen. De man werd gevonden na een melding over een schietpartij in de flat. ANP GINOPRESS Beeld ANP

Dat heeft de Brabants-Zeeuwse politie-eenheid, waar ongeveer 3.500 mensen werken, donderdagmorgen bekendgemaakt. De politiemedewerker is werkzaam bij de aanpak van ondermijnende (drugs)criminaliteit. Met welke vertegenwoordigers de politie de ‘stop- of aandachtsgesprekken’ heeft gevoerd, wil de woordvoerder niet zeggen. Dat kunnen criminelen zelf zijn geweest, maar ook advocaten.

‘We hebben ze laten weten dat we op de hoogte zijn van hun plannen en dat ze beter niks kunnen ondernemen’, aldus de woordvoerder. De politie heeft voor de veiligheid van de bedreigde agent ‘maatregelen’ genomen. Of hij op een schuiladres is ondergebracht, wil de politie niet zeggen. Hij blijft wel gewoon aan het werk.

Het is voor het eerst dat een politie-agent van de eenheid Zeeland-West-Brabant, die de laatste jaren verbeten jacht maakt op drugs- en andere criminelen, met de dood is bedreigd door de onderwereld. Eerder werd in 2017 toenmalig officier van justitie Greetje Bos, nu wethouder in Breda, met de dood bedreigd. Aanvankelijk werd voormalig motorclubbaas Klaas Otto daarvan verdacht. Maar die verdenking is later wegens gebrek aan bewijs van de tenlastelegging gehaald tegen de inmiddels veroordeelde crimineel.

Onaanvaardbaar

De West-Brabantse politiechef Hanneke Ekelmans heeft de 3.500 politiemedewerkers van het korps woensdag ingelicht over de doodsbedreiging. Volgens haar zijn de dreigementen uit de hoek van criminele bendes illustratief voor de verharding van de drugscriminaliteit.

Ook is het volgens haar een teken dat criminelen last beginnen te krijgen van de intensieve politie-aanpak tegen drugs- en andere ondermijnende criminaliteit in Brabant. ‘Het is onaanvaardbaar dat politiemensen met zulke zware dreigingen te maken krijgen’, vindt ze. ‘Ze moeten met hun tengels van onze mensen afblijven.’

De concrete doodsbedreiging tegen de agent dateert van enkele weken geleden. ‘Het is een gerichte bedreiging tegen het leven van de politiemedewerker’, aldus de woordvoerder. De politie heeft de dreigementen in onderzoek en probeert de schuldigen op te pakken. Maar omdat de doodsbedreiging afkomstig zou zijn van criminele ‘groepen’, is het volgens de politie juridisch lastig om de bedreigers aan te pakken.