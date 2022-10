Brabantse ‘partijtijger’ die af wil van de Haagse bubbel en de VVD gaat teruggeven aan de leden

Wetzels wil de VVD ‘van de automatische piloot halen en ruimte bieden aan vernieuwing’. Beeld ANP / Dirk Hol

‘De mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik niet graag over mezelf praat’, zo introduceert Eric Wetzels (63) een kort filmpje over zichzelf tijdens de afgelopen verkiezingscampagne voor het partijvoorzitterschap van de VVD. Die bescheidenheid typeert de Oosterhoutse ondernemer, die al op zijn 16de lid werd van de liberale partij en daarin diverse functies bekleedde, maar altijd als een soort oliemannetje op de achtergrond bleef.

Hij wil geen minister worden, geen burgemeester of wethouder. Hij wil niet in de Tweede Kamer of de gemeenteraad. ‘Ik heb geen ambitie om hierna politicus te worden’, zo schrijft hij in zijn verkiezingspamflet van één A4’tje, getiteld ‘Waarom ik VVD-voorzitter wil zijn’.

Ruim een week geleden won Wetzels de interne partijverkiezingen glansrijk. Niet beroepsbestuurder Onno Hoes, voorgedragen door het partijbestuur, maar de tegenkandidaat ‘vanuit de leden’ wordt de nieuwe voorzitter.

De Brabander vergaarde liefst 68 procent van de stemmen. Het was voor het eerst sinds de VVD voorzittersverkiezingen organiseert dat niet de kandidaat van het partijbestuur won. Het regende felicitaties vanuit het hele land. De grote gemene deler: eindelijk een voorzitter vóór en dóór de leden.

Meer discussie en debat

Wetzels wil meer discussie en debat in de regeringspartij die al twaalf jaar onafgebroken met premier Mark Rutte aan de macht is. ‘We moeten inhoudelijk weer kleur op de wangen krijgen’, vindt hij. ‘De afgelopen jaren waren de ledenvergaderingen wel erg belegen en voelden de congressen soms te veel als klapmachine.’

Hij wil de partij ‘van de automatische piloot halen en ruimte bieden aan vernieuwing’. Nog zo’n uitdagende verkiezingsbelofte: ‘Onze partij heeft een voorzitter nodig die er vooral voor alle leden in Nederland is en niet alleen voor Haagse politici. Dat vraagt om een voorzitter die zelf geen politieke ambities heeft en door de leden van onderaf wordt gedragen.’

Wetzels, geboren in Maastricht, wordt omschreven als een echte ‘partijtijger’. Hij was een van de oprichters van de Zuid-Limburgse afdeling van de JOVD, de jongerentak van de VVD. Toen hij aan de Universiteit Twente studeerde, werd hij bestuurslid van de lokale VVD-afdeling in Enschede. Hij was voorzitter van de VVD in Oosterhout en ook vijf jaar (2007-2012) van de VVD Brabant. Tevens zat hij in de ‘permanente scoutingscommissie’ van de partij, die onder meer Kamerleden en burgemeesters scout.

Van 2017 tot 2020 was Wetzels vicevoorzitter van de landelijke VVD. In die tijd was hij ook zes maanden waarnemend voorzitter, toen wijlen Henry Keizer terugtrad omdat hij in opspraak was geraakt door een financieel schandaal rond een uitvaartbedrijf.

‘Een bescheiden en verbindend persoon’, zegt de Oosterhoutse VVD-wethouder Dees Melsen over Wetzels. ‘Hij geeft andere mensen de ruimte en denkt altijd goed na voordat hij antwoord geeft. In elke vereniging heb je oliemannetjes nodig die zorgen dat de organisatie goed draait. Als hij zelf de politiek had willen ingaan, had hij dat allang kunnen doen. Maar Eric laat liever andere mensen stralen op het podium.’

Op z’n knietjes op de grond

De nieuwe VVD-voorzitter noemt zichzelf in zijn eigen campagnefilmpje ‘een familieman’, trotse vader van drie volwassen dochters. Als klein jongetje was hij al geïnteresseerd in de wereld om hem heen en las hij de krant, destijds nog in broadsheetformaat, op z’n knietjes op de grond. Toen hij 9 was, overleed zijn oudere broer aan astma. Vier jaar later overleed ook zijn vader, aan kanker. ‘Dus ik leerde al heel vroeg dat het leven soms kort is en dat het belangrijk is samen sterk te zijn’, aldus Wetzels.

Hij heeft altijd een eigen bedrijf willen hebben. Maar door ‘huwelijk, kinderen en hypotheek’ kwam het daar jarenlang niet van. Zeventien jaar geleden trok hij eindelijk de stoute schoenen aan. Hij zegde zijn baan bij een multinational in de chemie op, leverde zijn leasewagen in en nam genoegen met een veel lager salaris. Samen met een compagnon werd hij directeur-eigenaar van Polyfluor Plastics, een kunststofbedrijf in Breda dat onder meer teflonslangen levert voor de medische industrie en autobranche.

Daarmee ging volgens Wetzels een droom in vervulling, die tien jaar later echter ruw werd verstoord toen bij hem uitgezaaide slokdarmkanker werd geconstateerd. Zijn levensverwachting was niet best, maar hij overleefde het dankzij ‘twee jonge artsen van het AmsterdamUMC’. Later kreeg hij ook nog longkanker. Het heeft allemaal ‘goed uitgepakt’, aldus Wetzels. Hij was nog maar net uit het ziekenhuis toen de VVD eind 2017 Christianne van der Wal (nu minister voor Natuur en Stikstof) tot partijvoorzitter koos.

‘Eric is een liberaal in hart en nieren’, zegt VVD-burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand over de nieuwe partijvoorzitter. ‘Hij is een echte ondernemer, een echte doener. Daadkrachtig, maar geen schreeuwer. Hij is nieuwsgierig naar andere meningen, ook als ze kritisch zijn. Hij wil de dialoog weer in de partij brengen, en daar ben ik heel erg voor.’