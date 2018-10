Brabantse millennials nemen het Binnenhof over

Goedemiddag,

Een paar dagen was er de suggestie van een volstrekt open strijd om de opvolging van Alexander Pechtold; vandaag bleek er toch al iemand in de voorwas te zijn gezet. Rob Jetten (31) is de nieuwe aanvoerder van D66.

Intussen zette de rechter het kabinet opnieuw met de rug tegen de muur.

MAN VAN DE DAG

Rob Jetten

Over de generatie der millennials, geboren na 1980, is al veel gezegd en geschreven. Dat ze idealistischer zijn dan hun voorgangers bijvoorbeeld. En flexibeler. Daar kan zo zoetjes aan een kenmerk aan worden toegevoegd: beter dan enige voorgaande generatie weten ze razendsnel hun weg te vinden naar de politieke macht. Lilian Marijnissen (1985), Jesse Klaver (1986), Tunahan Kuzu (1981), Klaas Dijkhoff (1981) en Thierry Baudet (1983) krijgen vanaf vandaag gezelschap van Rob Jetten (Veghel, 1987), de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer.

Ook opvallend: van de millennial-fractieleiders zijn er liefst vier met Brabantse roots. Tel bij Jetten, Marijnissen, Klaver en Dijkhoff dan ook nog 50Plusser Henk Krol op en het is duidelijk welke provincie zich de komende jaren niet meer mag beklagen over gebrek aan goede contacten in de Tweede Kamer.

Jetten volgt Alexander Pechtold op, die op het partijcongres van afgelopen zaterdag na ruim twaalf jaar als politiek leider van D66 zijn vertrek van het Binnenhof aankondigde.

Jettens ster rijst razendsnel. Hij zit pas sinds maart vorig jaar in de Tweede Kamer. Hij werd als een van de weinigen al in september ingelicht over Pechtolds aanstaande vertrek. Hij kon zich zodoende voorbereiden en kreeg de unanieme steun van de fractie, hoewel ook Salima Belhaj en Paul van Meenen zich verkiesbaar stelden.

Jetten was vanmorgen nog niet gekozen of hij zat al op het Torentje om kennis te maken met minister-president Rutte. Die zal zeer benieuwd zijn of Jetten al genoeg gezag in eigen kring heeft om zijn fractie bij elkaar te houden, ook als het regeren komend jaar pijn blijft doen voor de Democraten. Mede daarvan zal afhangen of Jetten niet alleen de nieuwe fractieleider is maar ook de aanstaande nieuwe lijsttrekker.

Zojuist in het Torentje gesproken met @RobJetten, de nieuwe fractievoorzitter van @D66. Ik kende hem al als Kamerlid, maar als opvolger van @APechtold zullen we nog veel meer met elkaar te maken krijgen. Ik wens hem veel succes en kijk uit naar een goede samenwerking! pic.twitter.com/IhfwTAvfYA Mark Rutte

BOODSCHAP VAN DE DAG

Pechtolds afscheidsgroet

In navolging van PvdA-voorman Diederik Samsom, met wie hij menig akkoord sloot, nam ook Pechtold vanmiddag afscheid van de Tweede Kamer met een oproep tot samenwerking en meer begrip voor elkaar. 'Er wordt veel gesproken over het klimaat in de Kamer', aldus Pechtold in zijn afscheidsbrief, voorgelezen door voorzitter Arib. 'De opwarming is voelbaar en de oorzaak is aantoonbaar: wijzelf.' Hij sprak over ontsporend taalgebruik ('daar hebt u als voorzitter ruimte om grenzen te stellen'), over de 'inflatie van moties van wantrouwen' en over de polarisatie: 'Luisteren wordt steeds moeilijker en het compromis wordt niet meer op z’n onschatbare waarde getaxeerd.'

Een lang en gul applaus van de voltallige Kamer, inclusief Geert Wilders, was zijn deel, waarna Arib hem uitluidde als 'rasparlementariër' en 'grootmeester' van het parlementaire debat. ' Scherp en gevat. Fel maar fatsoenlijk. Ik denk dat de heer Wilders zijn bumperklever nog gaat missen.'

De Tweede Kamer neemt afscheid van Alexander Pechtold. Foto ANP - Bart Maat

UITSPRAAK VAN DE DAG

Het klimaatbeleid faalt

Een pijnlijke uitspraak voor het kabinet, dat nu juist zo graag wil uitstralen dat het klimaatbeleid de allerhoogste prioriteit heeft: in de praktijk doet de staat nog steeds veel te weinig om de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, oordeelde het Haagse gerechtshof vandaag. Ook de kortetermijnplannen zijn onvoldoende om de achterstand in te halen. Daarmee verzaakt het kabinet haar zorgplicht naar de Nederlandse burgers. Het hof beveelt de regering maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat in 2020 de CO2-uitstoot met 25 procent is gedaald. Dat gaat een enorme krachtsinspanning eisen. Premier Rutte benadrukte in zijn eerste reactie dat het vonnis zal worden gevolgd maar heeft nog niet laten weten hoe hij te werk wil gaan.

Dit is historisch! De rechter dwingt de overheid werk te maken van klimaatverandering. Niet in de toekomst. Dit jaar nog.



Sluit nu de twee oudste kolencentrales.https://t.co/yEFeXIJJgJ Jesse Klaver

EN DAN DIT NOG



Marianne Thieme ziek

Het Binnenhof werd dinsdag onaangenaam verrast door de mededeling van Marianne Thieme dat zij wegens ziekte tot nader order de Tweede Kamer verlaat. Haar zetel voor de Partij van de Dieren wordt tijdelijk ingenomen door Christine Teunissen, die al Eerste Kamerlid was. Het fractieleiderschap wordt waargenomen door ervaren rot Esther Ouwehand. De partij doet verder geen mededelingen over Thiemes ziekte, maar laat wel weten dat zij zeker enkele maanden weg blijft.

Superministerie toch te klein

Premier Rutte mag er graag met trots op wijzen dat de fysieke aanwezigheid van de rijksoverheid in Den Haag de afgelopen jaren zienderogen kromp: ministeries trokken bij elkaar in en het ene na het andere departementsgebouw kreeg een andere bestemming. Maar nu blijkt het Rijksvastgoedbedrijf het vermogen tot inkrimping toch te hebben overschat: na talrijke klachten over drukte en te weinig werkplekken, wordt het gebouw van het nieuwe 'superministerie' van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur grondig aangepast. Ook vertrekken driehonderd ambtenaren naar een ander pand.

Marianne Thieme (PvdD) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Foto ANP - Bart Maat

