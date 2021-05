Brabantse drugs- en wapenzaak gaat door, ondanks ‘boycot’ van meerdere verdachten

Tijdens een doorzoeking van een woonwagenkamp als onderdeel van Operatie Alfa naar topcrimineel Martien R. werden er onder andere 8 handgranaten gevonden. Beeld Marcel van den Bergh

Broer Tinus R. (61) sprak smalend over ‘circus Renz’ en ‘die poppenkast’. Volgens de advocaat van zoon Anton R. (27) heeft de rechtbank ‘geen interesse in de waarheid’. Haar cliënt past ervoor om een rol te spelen in het proces. ‘Het vonnis ligt al klaar', zegt advocaat Febe Schoolderman.

Helmonder Frank L. (47), door justitie gezien als de ‘wapenman’ van de criminele bende, zegt: ‘ik weiger mee te doen aan zo’n Jerry Springer-show.’ Verdachte Arnold M. (56) doet ook niet meer mee: ‘de officieren vertellen onjuistheden.’ Volgens zijn advocaat Mark Nilissen is er geen sprake van een boycot. Want de rechtszaak kan ‘gewoon doorgaan', maar dan zonder de aanwezigheid van meerdere verdachten met hun advocaten.

Dinsdagmiddag na de lunch kwam de rechtbank met haar reactie: de rechtszaak gaat door. ‘Het is ongebruikelijk dat een deel van de verdachten en hun advocaten niet in de rechtszaal aanwezig zal zijn’, aldus de rechtbankvoorzitter. Hij ziet ook geen aanleiding om de verdachten te verplichten wel aanwezig te zijn. Dat betekent dat de strafdossiers ‘meer op hoofdlijnen’ zullen worden behandeld.

Ook het Openbaar Ministerie had aangedrongen op het gewoon doorgaan van de rechtsgang. ‘Het kan niet zo zijn dat de strafzaak wordt gegijzeld door de opstelling van de verdachten’, aldus de officier van justitie.

Rechtbanktekening van de verdachten in de zaak Alfa. (VLNR) boven: Martien N., Anton R., Toon R., Martien R. met advocaat Jan-Hein Kuipers. (VLNR) onder: Siebren M., Frank L. en Anton M.. Beeld ANP

Dinsdag werd ook duidelijk dat enkele verdachten de rechtszaak wel willen bijwonen met hun advocaten. Onder hen is, opvallend genoeg, ook Anjo R., de jongere broer van Martien. ‘Ik begrijp de gevoelens van mijn collega's, maar ik heb niet het gevoel dat de verdediging van mijn cliënt nu al zinloos is’, aldus raadsman Frank van Gaal.

De megazaak rond Operatie Alfa, waarbij in totaal vijftien verdachten terecht staan voor grootschalige drugs- en wapenhandel (onder wie veel familieleden van hoofdverdachte Martien R.), is opgeknipt in meerdere deelzaken. De rechtszaak dinsdag zou inhoudelijk gaan om de import van 315 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen eind 2018, begin 2019. Door de vertragende acties van de verdachten en hun advocaten is de inhoudelijke behandeling verdaagd tot komende donderdag.