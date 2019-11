Brabantse CDA-gedeputeerden stappen op vanwege strenge stikstofregels

Boeren bezetten op 25 oktober het bordes van het provinciehuis in Den Bosch. Beeld ANP

De gedeputeerden willen dat boeren meer tijd krijgen om aan de strenge milieuregels voor hun veestallen te voldoen. De andere partijen in het college – VVD, GroenLinks en PvdA – houden wel vast de afspraken. Boeren moeten voor 1 april 2020 hun aanvraag voor een bouwvergunning hebben ingediend om uiterlijk op 1 januari 2022 hun stallen ‘emissiearm’ te hebben gemaakt.

De bestuurlijke situatie in Noord-Brabant is nu onduidelijk. Het CDA is nog wel coalitiepartner in de provincie, maar heeft nu geen gedeputeerden meer. De taken van de opgestapte CDA-gedeputeerden worden tijdelijk binnen het college verdeeld.

‘Als leider van de grootste partij start ik op korte termijn dan ook geen onderhandelingen voor een nieuw provinciebestuur’, aldus VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat. ‘De politiek moet nu niet met zichzelf bezig zijn, maar met het oplossen van een impasse die heel Brabant treft. Wij wachten de wijze waarop de CDA-fractie met deze situatie omgaat af.’

Tweestrijd

CDA’er Renze Bergsma zei dat het ‘ongeloofwaardig’ zou zijn als hij als gedeputeerde zou aanblijven. De opgestapte CDA-gedeputeerde Marianne van der Sloot zei in een ‘tweestrijd’ te zijn geraakt. Enerzijds wilde ze trouw zijn aan haar partijstandpunten, anderzijds wilde ze een betrouwbare coalitiepartner zijn.

‘De stikstofproblematiek heeft ons land en Brabant in zijn greep: de verontruste boeren en bouwers, de politiek als geheel en zeker ook mijn eigen partij, het CDA’, aldus Van der Sloot. ‘Als gedeputeerde ben ik de afgelopen weken geconfronteerd met het grote gat tussen de technische realiteit van het stikstofvraagstuk én wat het met mensen thuis aan de keukentafel doet. In deze roerige tijden zijn grote verschillen ontstaan tussen de opvattingen van mijn fractie en het coalitieakkoord.’

Op 25 oktober was er een groot boerenprotest voor het provinciehuis in Den Bosch. Tweeduizend boeren blokkeerden met 800 tractors urenlang het provinciehuis. Toch gingen Provinciale Staten akkoord met de versnelde invoering van strenge milieu-eisen voor veestallen. De boeren vinden het onterecht dat de eisen in Brabant strenger zijn dan landelijk is vastgelegd.

Farmers Defence Force

Sinds het besluit op 25 oktober stond het CDA onder grote druk van zijn agrarische achterban. Actiegroep Farmers Defence Force suggereerde op Facebook de CDA’ers ‘persoonlijk aan te pakken na het verraad van 25 oktober’. De Brabantse CDA-fractie liet meermalen weten dat de deadline voor de emissie-arme stallen onhaalbaar is. Vrijdag vergaderde Provinciale Staten tot diep in de nacht over de begroting van 2020, maar stikstof domineerde opnieuw het debat.

GroenLinks-gedeputeerde Rik Grashof probeerde het CDA tegemoet te komen door te zeggen dat de deadline voor schone stallen ‘niet in beton’ gegoten is. ‘Als de zorgvuldigheid erom vraagt dat er aan die datum van 1 april getornd moet worden, sluit ik niet uit dat dit gebeurt’, zei Grashof. Toch was die toezegging voor het CDA onvoldoende concreet.

VVD, GroenLinks en PvdA hopen half december een ‘evenwichtige stikstofaanpak’ te kunnen voorleggen aan Provinciale Staten. Dan moeten er weer vergunningen kunnen worden verleend voor de bouw van woningen, onderhoud van wegen, de landbouw en uitbreiding van bedrijven.