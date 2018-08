Brabantse burgemeester extra beveiligd na doodsbedreiging door Syriër

Burgemeester Frank van der Meijden van de Brabantse gemeente Laarbeek is in december vorig jaar met de dood bedreigd door een 18-jarige Syriër uit zijn eigen gemeente. De woning van de burgemeester wordt extra beveiligd, een speciaal beveiligingsteam is op het gemeentehuis gestationeerd.

Frank van der Meijden, burgemeester van de gemeente Laarbeek. Foto ANP

‘Hij bedreigde een medewerker’, zegt een woordvoerder van de gemeente Laarbeek over de Syriër. De burgemeester verbood de man vervolgens in het gemeentehuis te komen, waarop de burgemeester zelf werd bedreigd. De Syriër, woonachtig in Beek en Donk, moet vrijdagochtend voorkomen in de rechtbank in Den Bosch. Hem wordt ‘verbale bedreiging met enig misdrijf tegen het leven’ ten laste gelegd.

Het is niet de eerste bedreiging aan het adres van de burgemeester. ‘De bedreigingen komen niet uit hetzelfde circuit, maar uit verschillende hoeken’, zegt de woordvoerder. ‘Ze staan op zichzelf. Er loopt nog een onderzoek naar de bedreigingen, dus het is lastig er iets over te zeggen. Meestal staat er geen naam bij een bedreiging.’ Volgens de woordvoerder is het ‘strikte beleid’ van de burgemeester waarschijnlijk de reden van de bedreigingen.

Speciaal team

Bijna eenderde van de lokale bestuurders heeft te maken met bedreigingen of geweld, zo blijkt uit de Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2018. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken maakte eind juni bekend een Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur op te richten, waar ook ervaren (oud-)politici deel van uitmaken. Zij kunnen hun kennis en ervaring delen met de lokale bestuurders, is het idee.

Verbale agressie komt het meest voor, maar er zijn ook gevallen van ernstige fysieke bedreiging. De burgemeester van het Limburgse Voerendaal, Wil Houben, werd eind februari opgewacht toen hij in zijn auto aan kwam rijden en onder schot genomen door een gemaskerde man.