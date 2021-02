Brabantse bestuurder die scholen dichthoudt: ‘Het onderwijs is toch geen proeftuin?’

Lege klaslokalen. Beeld ANP

Dinsdag maakte premier Rutte bekend dat het basisonderwijs ondanks de tot maart verlengde lockdown mag worden hervat. ‘Ik vind het een onverantwoordelijk besluit’, zegt Stephane Cepero, bestuursvoorzitter van Lowys Porquin in Bergen op Zoom.

Cepero weigert de scholen te heropenen, zolang onduidelijk is of zich een derde golf van het coronavirus aandient. ‘Al sinds de eerste dag van de eerste lockdown hebben wij de veiligheid en de gezondheid van leerlingen en medewerkers op één gezet. En dat doen we nu ook.

‘Bij de heropening van de basisscholen werden drie criteria opgesteld. Het moest uitvoerbaar, veilig en verantwoord zijn. Wij kwamen tot de conclusie dat we onze scholen onder de huidige omstandigheden niet verantwoord kunnen openen. We blijven onderwijs geven, maar wel online en dus op afstand.’

De onderwijsstichting Lowys Porquin is vernoemd naar een Italiaan die zich halverwege de 16e eeuw in Bergen op Zoom vestigde en een boek schreef over opvoeding en onderwijs. Het bestuur zegt te handelen naar zijn motto. ‘Wysheyt is beter dan costelyck ghesteente, haar vreuchde is beter dan goud’.

En met zoveel onzekerheden over de mutaties van het virus wenst Cepero elk risico uit te sluiten. Hoofdschuddend luisterde hij dinsdagavond naar premier Rutte. ‘Moet iedereen vijf dagen in quarantaine als een kind besmet raakt?’

‘Volgens het kabinet moeten scholen met sneltesten werken, maar die zijn niet eens voorradig. En hoe erg is die Britse variant van het virus? Lopen mijn mensen dan gevaar? Hoe besmettelijk is het voor kinderen? We kregen geen antwoorden. Ja, kom op zeg!’

Cepero hoorde een lid van het Outbreak Management Team (OMT) verklaren dat heropening van de basisscholen alleen mogelijk was, wanneer de andere regels van de strenge lockdown gehandhaafd bleven. ‘Toen dacht ik: is het onderwijs soms een proeftuin? Het gaat wel om onze leraren en leerlingen, we zijn geen open laboratorium.’

Lowys Porquin toetste het regeringsbesluit bij diverse directeuren van de scholen. ‘Een grote meerderheid liet weten dat ze onder die voorwaarden niet voor de veiligheid van het personeel en de kinderen konden instaan. Toen we ons intentie voorlegden aan vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders waren beide geledingen het eens. En ja, er zijn ook tegenstanders.’

Voelt u niet de maatschappelijke druk om te voorkomen dat kinderen een te grote leerachterstand oplopen?

Cepero: ‘Nee, gelet op de overweldigende steun van zowel leerkrachten als ouders hebben we een uitstekend besluit genomen. Natuurlijk zijn er ook boze reacties. Een vader die met zeven kinderen thuis zit, is zwaar teleurgesteld en ik begrijp zijn onvrede. Maar wij moeten als stichting juist onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Nu krijgen onze medewerkers de tijd om na te denken over maatregelen die wel hout snijden.’

Er kwamen diverse aanbevelingen vanuit de overheid om te voorkomen dat kinderen te dicht op elkaar zouden zitten. Vreesde u verkeersagent te moeten spelen?

‘Absoluut! Kinderen in de onderbouw moesten tijdens de pauzes in groepjes van vijf blijven en in tweetallen in de bovenbouw. Ze mochten ook niet mengen, dat heeft toch niks met onderwijs te maken? Ik kreeg nog net geen applaus van mijn leraren, maar ze waren blij dat ze hiermee niet worden opgezadeld.’

U moest een race tegen de klok voeren om een week open te gaan voor de voorjaarsvakantie in Brabant?

‘Daar is blijkbaar niet over nagedacht in Den Haag. We moeten een heel circus optuigen voor vijf dagen, want volgende week begint in onze regio de voorjaarsvakantie. Mijn eerste reactie was: waarom wachten we niet tot na de vakantie? Het hielp ook niet dat het ministerie van VWS pas woensdag met een generiek model kwam hoe we de scholen weer moesten openen. En dan moesten wij in twee dagen tijd allerlei protocollen optuigen. Ik vind het niet kunnen.’

En dus blijven uw scholen dicht, terwijl andere onderwijsinstellingen maandag wel de deuren openen.

‘Als op één van onze scholen een corona-uitbraak plaatsvindt met wellicht fatale afloop staat iedereen bij me op de stoep om te vertellen dat ik het anders had moeten doen. Maar dan valt er niets meer te repareren. En zover wens ik het niet te laten komen.’

Zegt u ook niet dat het besluit van de regering overhaast is genomen?

‘Ja, dat is mijn mening. Het was een politiek besluit, terwijl de vaccinatiecampagne nog op gang moet komen. En onze leerkrachten krijgen ook geen voorrang. Een extra argument om de scholen voorlopig gesloten te houden.’