Brabantse afdelingen Koninklijke Horeca Nederland: onverstandig om in december weer open te gaan

Een terras in Den Bosch afgelopen oktober. De horeca is sinds 14 oktober gesloten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Opening in december zou geen verstandig besluit zijn’, schrijft u samen met de Rosmalense voorzitter Roy van Veghel in een brief aan jullie leden. Waarom?

‘Op een moment dat de cijfers niet op het tempo dalen waarop we graag zouden willen, is er voor de horeca geen tot weinig perspectief. Dan vinden wij het belangrijk om een signaal af te geven richting de consument: wij zijn al weken dicht, om het veilig te maken. Als we weer wat perspectief willen, dan ligt er bij jullie ook een stukje verantwoordelijkheid. Hopelijk kunnen de mogelijkheden dan in januari dusdanig worden verruimd dat de cafés en restaurants gelijktijdig open kunnen.’

Bernard Kuenen, branchevoorzitter van de horeca in Den Bosch en eigenaar van Grand Café Silva Ducis. Beeld Privéarchief

Jullie signaal druist in tegen de landelijke koers van KHN: die wil dat de horeca in december al opengaat.

‘Wij zijn het met KHN eens dat horecaondernemers gebaat zijn bij goede compensatie en perspectief, maar als de heropening al over vier weken is en er komt vervolgens een derde lockdown, dan is dat psychisch en financieel nog veel erger. Onze angst is dat als we in december al opengaan, dat de horeca dan de zwarte piet krijgt toegeschoven als de besmettingen weer oplopen.’

U bedoelt dat de toename dan onterecht wordt toegeschreven aan de horeca?

‘We verwachten dat het grootste deel te maken zal hebben met ontmoetingen in de privésfeer tijdens de feestdagen, maar ongetwijfeld zal ook een deel van de horeca komen. Dan lijkt het ons verstandig om nu door die zure appel heen te bijten, om een derde lockdown te voorkomen.’

Kan een lokale afdeling van KHN eigenlijk zomaar indruisen tegen de landelijke koers?

‘Wij zijn een autonome afdeling met zo’n 200 leden, dus we kunnen een eigen geluid laten horen. Binnen onze afdeling hebben we een visieclub waarin stadsbreed twaalf verschillende ondernemingen zitten, van een hotel, tot een nachtzaak en een café. Wekelijks hebben we contact. Dit signaal kon rekenen op unanimiteit. Vervolgens hebben we het bestuurlijk voorgelegd en toen was iedereen het er ook mee eens.’

Maar niet elke horecaondernemer zal dit signaal in dank afnemen, toch?

‘Er wordt inderdaad verdeeld op gereageerd. Ik heb veel positieve reacties gehad, maar ook een telefoontje van een ondernemer in Den Bosch die zei: waar ben je mee bezig? De gemeente, met wie we donderdag overleg hadden, reageerde wel blij verrast. We zijn bondgenoten, we werken samen.’

Afgelopen zomer drongen de Bossche en Rosmalense KHN-afdelingen er al bij horecaondernemers uit de regio op aan om zich aan de regels te houden, om coronabrandhaarden zoals in een café in Hillegom te voorkomen. Heeft dat toen zoden aan de dijk gezet?

‘Ook die brief is een signaal geweest. Zo van: let op, op deze manier komen we er niet vanaf. Kijk, ik heb met mijn café (Grand Café Silva Ducis in Den Bosch, red.) veertig medewerkers. Met de meesten ben ik blij, met een aantal wat minder. Zo is het ook met ondernemers: de slechteriken verpesten het voor de anderen. Het is toch van de gekke dat er laatst nog een café in Tilburg is ontruimd omdat daar een feest aan de gang was? Uiteindelijk moeten we het echt samen doen.’