Brabant weer goed voor boeren, maar natuur en cultuur komen er bekaaid van af

De boeren zijn de winnaars, cultuur en natuur de grote verliezers in het Brabantse bestuursakkoord dat donderdag is bekendgemaakt op het provinciehuis in Den Bosch.

Tijdens de gelikte bijeenkomst, helemaal ‘coronaproof’ presenteerden VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant tevens hun gedeputeerden, die allemaal ‘staan te trappelen om aan de slag te gaan’.

Met de nieuwe coalitie, die volgende week officieel wordt geïnstalleerd, maakt Brabant duidelijk een ruk naar rechts. Het vorige college (met VVD, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA) viel eind vorig jaar toen het CDA onder druk van boerenprotesten niet meer akkoord kon gaan met een al te streng stikstofbeleid.

De Brabantse boeren krijgen nu langer de tijd om verouderde en vervuilende stallen te vervangen door schonere stallen. De deadline verschuift van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024. Opvallend is wel dat Brabant daarmee nog steeds strenger blijft dan het beoogde landelijke beleid, want landbouwminister Schouten stuurt aan op aangescherpte milieu-eisen vanaf 2025.

Het nieuwe provinciebestuur wordt provinciaal en landelijk met argusogen gevolgd, vooral door de deelname van Forum. Maar de Brabantse coalitiepartners onderstrepen alle vertrouwen te hebben in een constructieve samenwerking met de Brabantse Forumafdeling. De Brabantse Forumleider Eric de Bie, een bescheiden en ietwat verlegen kandidaat-notaris, lijkt wel de tegenpool van partijleider Baudet.

‘We hebben vorig jaar in één keer negen zetels gehaald – de Brabanders hebben behoefte aan verandering en een goed bestuur’, zei De Bie donderdag. Dankzij zijn partij wordt het bindend correctief referendum mogelijk gemaakt in Brabant. Daarvoor moeten nog wel de modaliteiten worden vastgesteld. Ook spreekt het nieuwe Brabantse provinciebestuur zich expliciet uit voor kernenergie en ‘geen taboes’ in de samenstelling van de energiemix: ‘De opwekking van kernenergie is welkom.’

Daar staat tegenover dat Forum in het bestuursakkoord heeft moeten accepteren dat ‘we niet ontkomen aan het plaatsen van windmolens op Brabants grondgebied’ om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Daarvoor moet dan wel voldoende draagvlak zijn. Ook zet het provinciebestuur ‘maximaal in op het benutten van zonne-energie op daken en gevels’. Dat liever dan ‘grootschalige zonneweiden’.

VVD-leider Christophe van der Maat, die vorig jaar nog een coalitie-akkoord sloot met overwegend linkse partijen, staat vierkant achter het nieuwe rechtse bestuursakkoord. In zijn achterban is nauwelijks discussie gevoerd over samenwerking met Forum, zegt hij desgevraagd. ‘Er is wel enig debat geweest over de stabiliteit’, verklaart hij. ‘Maar acht van de tien reacties waren twee duimpjes in de lucht.’

Cultuur krijgt het moeilijk in Brabant – het is zelfs geen aparte portefeuille in het provinciebestuur. Het is ondergebracht bij Vrije Tijd, dat bestierd wordt door gedeputeerde Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant). Cultuurinstellingen moeten zich voorbereiden op ‘een geleidelijke afbouw van onze subsidierelaties richting het ‘nieuwe normaal’ na 2023’, zo staat in het coalitieakkoord. De Brabantse cultuursector heeft geschokt gereageerd. Ook acteur Frank Lammers luidde in een videoboodschap de noodklok: ‘Als we nu niks doen, worden we een uitgeholde, dorre, droge provincie.’

Op natuur, ondergebracht bij CDA-landbouwgedeputeerde Elies Lemkes, wordt eveneens zwaar bezuinigd. ‘Landbouw en natuur zijn bondgenoten, geen tegenstanders’, aldus de voormalige ZLTO-directeur.

Eric de Bie (FvD), was kandidaat-notaris (en fractievoorzitter), wordt gedeputeerde voor energie, erfgoed en bestuurlijke vernieuwing ‘Gezond verstand en draagvlak, dat is de boodschap die we willen uitdragen. Als je als provincie ingrijpt, moet je dat op een realistische manier doen. We geven agrarische ondernemers een realistische termijn om op adem te komen en te innoveren. We willen een betrouwbare bestuurderspartij zijn. We stappen in een rijdende trein en gaan niet acuut alles overboord gooien. ‘We hebben er eigenlijk nooit aan getwijfeld dat deze samenwerking niet kon. Ik zie bij het CDA dat mijns inziens een kleine luidruchtige groep het woord heeft gevoerd. Maar ik krijg niet de indruk dat dit heel breed wordt gedragen. Wij doen zaken met de CDA-fractie en die samenwerking is altijd goed geweest. ‘Wij ontkennen niet dat het klimaat verandert. Maar de vraag hoe dat wordt veroorzaakt, hebben we in het midden gelaten. We willen niet focussen op de tegenstellingen, maar op waarover we het eens zijn. Hetzelfde zie je met de stikstof: is dat een ecologisch of een juridisch probleem? Wij zien het meer als een juridisch probleem dat moet worden opgelost. Zo stellen we ook vragen bij Natura2000-gebieden: is dat wel de manier van natuurbescherming die we willen in een maatschappij met 17 miljoen mensen? Je kunt ook kiezen voor een andere manier, zoals het creëren van vitale bossen. ‘Baudet zit in Den Haag, ik ben De Bie in Den Bosch. Ik zit hier zonder last of ruggespraak, staatsrechtelijk gezien voer ik onafhankelijk mijn functie uit. Maar ik ben wel loyaal aan de partij. Dat kan goed samengaan, want wij focussen ons op wat hier in Brabant gebeurt. Maar dat is wel een fijn spel.’