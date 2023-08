Brabant heeft een coalitieakkoord, alle twaalf provincies hebben nu een bestuur

Na een pauze van enkele weken vanwege het zomerreces hebben VVD, PvdA, GroenLinks, Lokaal Brabant, D66 en SP de onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord in Noord-Brabant hervat. Een akkoord is nog niet in zicht, en het is onduidelijk welke onderwerpen nog op tafel liggen. ‘Het is een gesloten proces’, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP.

In juni leek een college van BBB, VVD, PvdA en GroenLinks in Noord-Brabant aanstaande, totdat de BBB op het laatste moment met een reeks nieuwe eisen kwam. De andere partijen weigerden daarover in gesprek te gaan, waarna de BBB buitenspel kwam te staan en de formatie opnieuw moest beginnen.

Vanwege de late herstart is Brabant de laatste provincie waar nog geen coalitieakkoord is gesloten. In Utrecht werden maandag de nieuwe provinciebestuurders geïnstalleerd. Naast Brabant is dat de enige andere provincie waar de BBB niet in de coalitie zit.

Maarten Albers